"Чемпион, гордость, легенда!": победоносный бой Усика в Москве вызвал фурор в сети

Фото: (instagram.com/seregabond)

Звезды, журналисты, политические деятели и многие другие радуются победе земляка

В ночь на 22 июля состоялся бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Победа сделала Александра Усика абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series). Многие известные украинцы и простые зрители ликуют в социальных сетях по поводу победы Украины над Россией в боксе. Styler собрал подборку самых эмоциональных поздравлений Усика от украинских звезд и политиков.

Одним из первых Александра Усика поздравил его "брат" по виду спорта Василий Ломаченко.

"Удачи моему брату", — лаконично написал Василий Ломаченко под фото в Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lomachenkovasiliy

Также знаменитый боксер опубликовал несколько фотографий после успешного боя.

Фото: (instagram.com/lomachenkovasiliy)

"Так и нужно побеждать! Технично! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!", — пишут в официальном сообществе музыкальной группы "Океан Ельзи" в Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/okeanelzy_official

Фото: (instagram.com/okeanelzy_official)

"!!! Чемпион, гордость, легенда !!!", – поздравил с победой Усика Дмитрий Монатик в Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/monatik_official

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Усик — настоящий казак! Его победа сегодня, в тяжелом бою - особенно символична. Слава Украине!" — гордо написал глава "Политической партии Олега Ляшко" в Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/OVLiashko

"Мы украинцы не должны бояться. Мы должны побеждать хоть в Москве, хоть в Вашингтоне. Саша. Усик, спасибо, что ты дрался!" — написал политик Виктор Балога в Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/ViktorBaloha

"Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ожидали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины! В Москве снова прозвучал победный украинский гимн и развевался наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!" — написал мэр Киева Виталий Кличко в Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Vitaliy_Klychko

В завершение следует добавить, что Александр Усик поблагодарил всех за поддержку, как в Олимпийском, так и в социальных сетях.

Допис, поширений BOXING БОКС MMA (@boxing911) 21 Лип 2018 р. о 5:03 PDT

Видео: (instagram.com/boxing911)

Напомним, что после ошеломительной победы Александр Усик эмоционально поблагодарил публику за поддержку.

Видео: (video.rbc.ua)