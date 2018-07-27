"Що за рухи?": Ані Лорак станцювала на вечірці з Кіркоровим і Басковим (відео)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

Співачку розкритикували за танці

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, виступила на фестивалі "Жара" в Базу (Азербайджан). Зірка запалила на афтепаті з російськими виконавцями Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На відео також був помічений нетверезий Григорій Лепс.

"Той випадок, коли твої друзі Філіп Кіркоров та Микола Басков піднімають настрій божевільним, запальним треком", - написала співачка.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 27 Лип 2018 в 4:58 PDT

Відео: Ані Лорак в Баку (instagram.com/anilorak)

У мережі з'явилися спільні фото Кароліни Куєк з Сергієм Лазарєвим та іншими учасниками музичного заходу.

Фото: Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров та Ані Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото: Ані Лорак, Каменських, Алексеев (instagram.com/anilorak)

Відео Ані Лорак з російськими співаками прокоментували користувачі мережі:

"Дивитися не хочеться...".

"А Лепс готовий...".

"Лепсу краще всіх".

"У вас вчора був потужний вечір! Чекаємо продовження".

"Танець "Буратіно".

"Ви нігті сушили?".

"Що за рухи у Лорак...".

"Путінські блазні веселяться, їм пох*р з мільйонними гонорарами на проблеми їх слухачів".

"А я взагалі не відразу зрозуміла що це Лепс, думала якийсь відпочиваючий дідусь".

"Лорак, пора рухи поміняти, а Лепс явно в коматозі".

"20 років ніякого прогресу. Красива жінка і хороша співачка, але на жаль, поганий танцюрист".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак захопила образом на відкритті фестивалю "Спека".

Раніше Настя Каменських захопила вбранням на "Жаре".

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)