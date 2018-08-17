"Чувак, нас кинули": мама Кузьми Скрябіна розповіла, що син найбільше цінував у людях і чого не терпів

Фото: Кузьма Скрябін (facebook.com kuzma.skryabin)

Багато відповідей співак розмістив у своїх піснях

Сьогодні, 17 серпня, загиблий у ДТП співак Кузьма Скрябін міг би святкувати своє 50-річчя. У зв'язку з цим його мама Ольга вирішила розповісти, що найбільше він цінував у людях, а також з чим ніколи не міг примиритися, передає "Сегодняі".

"Слухайте його пісні – в них все сказано. "Не стидайся – то твоя земля. Не стидайся – то Україна", – як мені здається, тут все зрозуміло. Або інша пісня: "По-моєму, чувак, нас кинули. Як лохів розвели за спинами". Також не потрібно зайвих слів. Він ніколи не міг залишатися таким безстороннім свідком. Його завжди турбувало хамство в людях. І це все відбивалося в його піснях, кожна з яких це історія, це його переживання", - сказала вона.

Більше того, мати Скрябіна уточнила, як ставиться до творчості групи сина без його участі.

"Це я наполягла, щоб вони продовжували виступати. І якийсь час я дуже активно з ними зустрічалася. Зараз вони більш самостійні. Зробили спільно зі Златою Огневич композицію "Вогонь і вода". Дуже сильна і могутня пісня. Вони повинні були зняти кліп, але їм щось там завадило", - підкреслила вона.

Нагадаємо, державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака.

Як повідомлялося раніше, канал "Україна" і "Радіо Свобода" готують спецпроект до дня народження Кузьми Скрябіна. 17 серпня канал покаже спецпроект "Кузьма. Недомовлене" про маловідомі сторінки життя артиста.

Також ми писали про те, що 13 вересня відбудеться всеукраїнська прем'єра повнометражного ігрового фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за мотивами однойменної повісті музиканта та письменника Андрія Кузьменка.

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