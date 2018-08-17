"Чувак, нас кинули": мама Кузьмы Скрябина рассказала, что сын больше всего ценил в людях и чего не терпел

Фото: Кузьма Скрябин (facebook.com kuzma.skryabin)

Многие ответы певец разместил в своих песнях

Сегодня, 17 августа, погибший в ДТП певец Кузьма Скрябин мог бы отмечать свое 50-летие. В связи с этим его мама Ольга решила рассказать, что больше всего он ценил в людях, а также с чем никогда не мог примириться, передает "Сегодня".

"Слушайте его песни – в них все сказано. "Не стидайся – то твоя земля. Не стидайся – то Україна", – как мне кажется, здесь все ясно. Или другая песня: "По-моєму, чувак, нас кинули. Як лохів розвели за спинами". Также не нужно лишних слов. Он никогда не мог оставаться таким беспристрастным свидетелем. Его всегда беспокоило хамство в людях. И это все отражалось в его песнях, каждая из которых это история, это его переживания", - сказала она.

Более того, мать Скрябина уточнила, как относится к творчеству группы сына без его участия.

"Это я настояла, чтобы они продолжали выступать. И некоторое время я очень активно с ними встречалась. Сейчас они более самостоятельные. Сделали совместно со Златой Огневич композицию "Вогонь і вода". Очень сильная и мощная песня. Они должны были снять клип, но им что-то там помешало", - подчеркнула она.

Напомним, государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" презентует новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца.

Как сообщалось ранее, канал "Украина" и "Радио Свобода" готовят спецпроект ко дню рождения Кузьмы Скрябина. 17 августа канал покажет спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста.

Также мы писали о том, что 13 сентября состоится всеукраинская премьера полнометражного игрового фильма "Місто, в якому не ходять гроші", снятого по мотивам одноименной повести музыканта и писателя Андрея Кузьменко.

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