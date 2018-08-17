День народження Кузьми Скрябіна: 10 найкрутіших каверів на пісні "добряка"

Колаж РБК-Україна

17 серпня світлому, чуйному і геніальному музиканту, Людині з великої літери виповнилося б 50 років

17 серпня 2018 року легендарному Андрію Кузьменку виповнилося б 50 років.

Всі українці пам'ятають лідера гурту "Скрябін" життєрадісною і талановитою людиною. Неможливо навіть уявити, як би розвивалася українська культура, якби у ній не було цього неперевершеного музиканта, автора пісень, продюсера та актора, головного "добряка" вітчизняної музики.

Творчість Кузьми стала каталізатором для не одного покоління українських музикантів. Його пісні заворожували, окриляли і надихали майбутніх зірок. Та й сам Андрій допомагав артистам-початківцям пробитися до великих концертних майданчиків, допомагав їм бути почутими.

В честь ювілею Андрія Кузьменка Styler зібрав 10 найкрутіших кавер-версій композицій, які назавжди залишаться жити в наших серцях.

KAZKA - Мовчати

KAZKA - Мовчати

O.Torvald - L.V.

O.Torvald - L.V.

Антитіла - Люди, як кораблі

Антитіла - Люди, як кораблі

Андрій Кузьменко вплинув і на український хіп-хоп.

Кашляючий Ед - Шось зимно

Кашляючий Ед - Шось зимно

Ріаnобой - Шампанські очі

Ріапобой - Шампанські очі

Піккардійська Терція - Шукав свій дім

Піккардійська Терція - Шукав свій дім

Хіт "Спи собі сама" під бандуру - це щось!

B&B Project - Спи собі сама

B&B Project - Спи собі сама

Марина Круть - Спи собі сама

Марина Круть - Спи собі сама

DZIDZIO - Старі фотографії

Для гурту DZIDZIO Андрій Кузьменко відкрив шлях до шоу-бізнесу, саме з його легкої руки у 2009 році хлопці почали робити свої перші кроки. Михайло Хома постійно називає Кузьму своєю "першою вчителькою" і не перестає дякувати йому на всіх своїх концертах.

DZIDZIO - Старі фотографії

Віктор Павлік - Соло

Віктор Павлік - Соло

А ось так звучать найвідоміші хіти Кузьми у виконанні грузинського колективу Geo Folk Tour:

Скрябін у грузинському звучанні - Geo Folk Tour

Нагадаємо, що "Укрпочта" випустить марку з Кузьмою Скрябіним до його ювілею.