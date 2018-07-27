"Її не спинити": Притула привітав дочку з першим днем народження (фото)

Фото: РБК-Україна

Шоумен поділився милими сімейними знімками

Відомий український шоумен, телеведучий, гуморист і волонтер Сергій Притула привітав свою дочку з днем народження. Дівчинці виповнився один рік. Про це 37-річний шоумен повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він також опублікував кілька сімейних фото з дружиною Катериною, сином Дмитром і дочкою-іменинницею.

"Соломія Сергіївна Притула. Їй 1 рік. І її не спинити! З Днем народження!" – написав шоумен.

Фото: Сергій Притула з дочкою Соломією (facebook.com/serhiyprytula)

Фото: Катерина Притула з дочкою Соломією (facebook.com/serhiyprytula)

Іменинницю та її батьків привітали багато хто користувачів:

"Чарівна маленька паняночка. Дай Бог їй здоров'ячка і батькам іменинниці".

"Чудова дочка! З Днем народження її. Нехай росте здоровенька, щасливенька на радість мамі і татові. Щастя Вашій родині на довгі роки".

"Мої вітання! Ну, напевно вся в тата - активна і позитивна".

"Здоров'я Вашій принцесі".

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiyprytula)

Раніше Сергій Притула показав яскраве святкування дня народження. Шоумену виповнилося 37 років.

До речі, Притула захопив рідкісним сімейним фото.

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