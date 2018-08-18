"Його серце в порядку": представник зірки 90-х, який потрапив у лікарню з серйозною хворобою, розповів про його стан

Фото: Сергій Жуков (rukivverh.ru)

Сергій Жуков вже переніс кілька операцій

Колись популярний російський співак, соліст групи "Руки Вгору!" Сергій Жуков 30 липня потрапив у лікарню. Жуков записав відео зі зверненням, де і розповів хвилюючу новину про стан свого здоров'я. Артист вже переніс кілька операцій, але в недалекому майбутньому йому належить ще одна. Сьогодні стало відомо про стан здоров'я співака на даний момент, про це пише російське видання starhit.

На сьогоднішній день фани Сергія Жукова стурбовані станом здоров'я свого кумира. Пару тижнів тому Жуков повідомив шанувальникам невтішну новину про, що виниклi у нього післяопераційнi ускладнення.

"На початку червня я почав лікування, але, на жаль, було не краще, а гірше. Рани перестали гоїтися, і мені довелося звернутися до консиліуму лікарів, які почали вирішувати проблему. Хочу сказати, що це одна з тих страшних хвороб, про які могли б подумати. Я не прикутий до ліжка, я абсолютно рухливий, але за наполяганням лікарів я повинен щодня отримувати процедури, перебувати в лікарняних кабінетах, бути прив'язаним до апарату, який я повинен носити з собою 24 години на добу", — повідомив суперзірка 90-х.

За наявними даними, зараз стан Жукова відчутно покращився, на останні числа серпня у нього запланована третя операція.

На жаль, поки що не розголошується, який саме діагноз поставлений артистові. Не дивно, що на тлі цього, виникає безліч чуток про його хворобу. Раніше з'являлася інформація, що в учасника групи "Руки вгору!" були проблеми з серцем.

До речі, повідомлялося також і те, що група "Руки вверх" запланувала виступити в окупованій Ялті. За даними офіційного сайту, концерт повинен був відбутися 10 серпня 2018 року.

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