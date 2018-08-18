"Его сердце в порядке": представитель звезды 90-х, попавшего в больницу с серьезной болезнью, рассказал о его состоянии

Фото: Сергей Жуков (rukivverh.ru)

Сергей Жуков уже перенес несколько операций

Некогда популярный российский певец и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков 30 июля попал в больницу. Жуков записал видео с обращением, где и рассказал волнительную новость о состоянии своего здоровья. Артист уже перенес несколько операций, но в скором будущем ему предстоит еще одна. Сегодня стало известно о состоянии здоровья певца на данный момент, об этом написало российское издание starhit.

На сегодняшний день фаны Сергея Жукова обеспокоены состоянием здоровья своего кумира. Пару недель назад Жуков сообщил поклонникам неутешительную новость о, возникших у него послеоперационных осложнениях.

"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему. Хочу сказать, что это ни одна из тех страшных болезней, про которые могли бы подумать. Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки", — сообщил суперзвезда 90-х.

По имеющимся данным, сейчас состояние Жукова ощутимо улучшилось, на последние числа августа у него запланирована третья операция.

К сожалению, пока не разглашается, какой именно диагноз поставлен артисту. Не удивительно, что на фоне этого, возникает множество слухов о его болезни. Ранее появлялась информация, что у участника группы "Руки вверх!" были проблемы с сердцем.

Кстати, сообщалось также и то, что группа "Руки вверх" запланировала выступить в оккупированной Ялте. По данным официального сайта, концерт должен был состояться 10 августа 2018 года.

Напомним, над жизнью другой эстрадной звезды 90-х – Вадима Казаченко так же нависла угроза.

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