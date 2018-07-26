"Йому не було боляче": у Росії помер відомий блогер

Нікіта Шалагінов (фото: instagram.com/anytka_sergeeva_)

Нікіта Шалагінов помер від раку у віці 22 років

Помер Нікіта Шалагінов - відомий російський блогер з Петропавловська-Камчатського. Про це повідомила його дівчина Анастасія.

"Сьогодні Нікітапішов. Він пішов у сні. Йому не було боляче", - написала вона в Instagram.

Нікіта Шалагінов (фото: instagram.com/ann84ms)

Вона зазначила, що в мережі вже знайшлися люди, які хочуть нажитися на смерті Нікіти.

"Ніяких зборів на похорон Ніка не ведеться. Судити тих, хто наживається на смерті - справа остання, тому просто не ведіться. Якщо раптом вам прийде повідомлення з номером картки - кидайте в бан. Я поки дійсно мало що усвідомлюю. В голові голос, картинки, і запах перед носом стоїть. Спасибі за підтримку", - написала Анастасія.

Нікіта Шалагінов зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/veraishna)

Нікіта Шалагінов зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/veraishna)

Як пишуть російські ЗМІ, два роки тому у Шалагінова була діагностована епітеліоідна саркома - рідкісний вид раку м'яких тканин, що практично не піддається лікуванню.

Після того, як Нікіта дізнався про свою хворобу, юнак створив паблік у "ВКонтакте", де розповідав про свою боротьбу з недугою. Трохи пізніше він вирішив створити портал, який зміг би допомогти одужати іншим людям.

Додамо, що блогеру було 22 роки.

Нікіта Шалагінов (фото: instagram.com/_jysik)

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському Хмельницької області померла громадський діяч Зоя Онищук. Жінка померла у віці 55 років через важку хворобу.

Місцеві жителі дуже добре знали Зою Іванівну. Вона багато років була незмінним продавцем преси на "Центральному ринку" Кам'янець-Подільського і завдяки цьому її знало все місто. Але найбільшу популярність їй принесла активна позиція по боротьбі з корупцією в лавах влади.

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Відео: РБК-Україна