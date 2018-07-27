Це Бенксі? У Києві помітили графіті знаменитого художника (фото)

Фото: Одна з робіт Бенксі в Парижі (instagram.com/banksy)

У столиці виявили кілька малюнків, схожих на роботи загадкового Бенксі

У Києві помітили кілька графіті, які дуже нагадують роботи відомого вуличного художника Бенксі, чиє ім'я залишається загадкою. Про один з малюнків написав блогер Олександр Барабошко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Massive Attack і Robert Del Naja в Києві... Хм?" - зазначив він.

Графіті було виявлено на вулиці Жилянській.

Фото: facebook.com/ikrussss

На малюнку зображений невідомий з логотипом Facebook.

Ще два графіті зафіксували на столичній електрозаправці на вул. Набережно-Хрещатицькій. Причому вони підписані ім'ям Бенксі, зазначили на сайті autogeek.com.ua.

Варто відзначити, що всі роботи були помічені після концерту популярного британського гурту Massive Attack, фронтмен якої - Роберт Дель Най - за непідтвердженими чутками і є Бенксі. Нерідко графіті таємничого художника з'являються в тих місцях, де проходять концерти колективу.

Фото: autogeek.com.ua

Фото: autogeek.com.ua

Фото: autogeek.com.ua

На білій стіні поруч з заправкою зображений двоголовий стерв'ятник, у якого замість голів заправні пістолети. А на території заправки намалювали мишу, яка вважається вже традиційним героєм робіт Бенксі.

Скріншот поста (facebook.com/ikrussss)

До речі, Вакарчук показав фото з учасниками британської групи Massive Attack Робертом Дель Наєм (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G). Колектив виступив в Києві 26 липня.

Раніше повідомлялося, що відомий вуличний художник Бенксі створив серію нових малюнків.

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