"Це було важко": зірка серіалу "Універ" вдруге стала мамою (фото)

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Артистка рада, що у неї народилося дві дівчинки

Відома російська актриса Анна Хількевич, яка отримала популярність в СНД після зйомок в серіалі "Універ. Нова общага", тепер двічі мама. Про поповнення в сімействі 31-річна зірка розповіла в соціальній мережі Instagram і навіть доклала перше фото з новонародженою дочкою.

20 серпня в родині зірки серіалу "Універ" поповнення. В цей день у Ганни Хількевич і Артура Волкова з'явилася друга дочка.

"Дочекалися..., по-справжньому довгоочікуваного, левеня, вірніше, левицю. Тепер у Аріашеньки є подруга по життю)))) або рідний чоловічок, якого можна по-сестрински потролити. Це була важка, але дуже плідна ніч! Спасибі всім, хто брав участь. Я ще багато всього напишу (і про переможця обов'язково теж)... а поки... ми спати", — написала вона у підписі до фото.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annakhilkevich

Фото: (instagram.com/annakhilkevich)

Відомо, що у грудні 2015 року Хількевич народила першу дитину. Народилася дівчинка Аріанна. Вага малюка складала всього лише 2700 грамів, а зріст - 50 сантиметрів. Обидва рази Хількевич народжувала в приватному клінічному госпіталі "Лапино".

Нагадаємо, що у переможця шоу "Танці з зірками" народилася дочка.

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Відео: (video.rbc.ua)