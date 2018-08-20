У победителя шоу "Танці з зірками" родилась дочь

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Девочку назвали древнеславянским именем

Недавно в семье известного украинского хореографа, победителя телевизионного шоу "Танці з зірками" Игоря Кузьменко случилось пополнение в семье. В браке с Александрой Кузьменко у него на свет появилась девочка. Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Сообщается, что прибавление в семье произошло 17 августа около 11:30. Новорожденную с весом 3,360, а также ростом 53 см назвали Мирославой. Александра Кузьменко рожала в одной из больниц Одессы, сейчас новоиспеченная мама чувствует себя хорошо.

Фото: у танцора родилась дочь (пресс-служба)

Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.

Следует напомнить, что 29 октября в шоу "Танці з зірками" 2017 победу одержала пара танцора Игоря Кузьменко и певицы Натальи Могилевской.

Кузьменко является финалистом открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии, снимается в кино, а также руководит сетью танцевальных студий "K.I.T Dance Studio". Кроме того, Кузьменко - судья международной категории по латиноамериканским и европейским танцам.

Фото: Игорь Кузьменко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, что уже 26 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон масштабного танцевального проекта "Танці з зірками". В этом году сразу 14 звездных участников — актеры, певцы, ведущие, спортсмены — будут покорять танцевальную площадку.

Следует напомнить, что до этого популярная украинская певица Слава Каминская восхитила фанатов невероятной растяжкой.

Ранее мы сообщали, что известная украинская волонтер Наталья Юсупова осудила решение телеканала "1+1" пригласить Оксану Марченко для участия в танцевальном проекте "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2018": как прошла презентация нового сезона популярного проекта (видео: STYLER)