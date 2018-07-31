"Фантастична жінка" TAYANNA поділилася пікантними знімками

STYLER Зірки 31.07.2018 - 23:08
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak) TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Відома артистка TAYANNA заінтригувала своїх шанувальників

Популярна співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, порадувала українців пікантними фотографіями.

На спокусливих знімках, які Тетяна опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона позує в сміливому чорному купальнику, демонструючи підтягнуте тіло і розкішний загар.

&quot;Фантастична жінка&quot; TAYANNA поділилася пікантними знімками

TAYANNA в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

&quot;Фантастична жінка&quot; TAYANNA поділилася пікантними знімками

TAYANNA в сміливому чорному купальнику (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Разом з тим артистка анонсувала новий сингл. За її словами, це буде мантра любові і щастя. Пісня отримала назву "Фантастична жінка" і обіцяє стати "хітом цієї осені". Реліз композиції відбудеться третього серпня.

Тизер треку "Фантастична жінка" (відео: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Автором слів і музики до треку "Фантастична жінка" виступила сама Тетяна, а саундпродюсером став Віталій Телезін - разом з ним українська поп-зірка працювала над кількома треками з альбому "Тримай мене", який був визнаний музичними критиками "Найкращим українським релізом 2017 року".

Нагадаємо, що не так давно TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.

Раніше Тетяна Решетняк розповіла про стосунки з батьком своєї дитини.

Відео: РБК-Україна

TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю "Про тата не згадує": TAYANNA відверто розповіла про стосунки з батьком своєї дитини
Теги:  TAYANNA,  Татьяна Решетняк