"Фантастична жінка" TAYANNA поділилася пікантними знімками

Відома артистка TAYANNA заінтригувала своїх шанувальників
Популярна співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, порадувала українців пікантними фотографіями.
На спокусливих знімках, які Тетяна опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона позує в сміливому чорному купальнику, демонструючи підтягнуте тіло і розкішний загар.
TAYANNA в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
TAYANNA в сміливому чорному купальнику (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Разом з тим артистка анонсувала новий сингл. За її словами, це буде мантра любові і щастя. Пісня отримала назву "Фантастична жінка" і обіцяє стати "хітом цієї осені". Реліз композиції відбудеться третього серпня.
Тизер треку "Фантастична жінка" (відео: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автором слів і музики до треку "Фантастична жінка" виступила сама Тетяна, а саундпродюсером став Віталій Телезін - разом з ним українська поп-зірка працювала над кількома треками з альбому "Тримай мене", який був визнаний музичними критиками "Найкращим українським релізом 2017 року".
Нагадаємо, що не так давно TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.
Раніше Тетяна Решетняк розповіла про стосунки з батьком своєї дитини.
Відео: РБК-Україна