"Фантастична жінка" TAYANNA поділилася пікантними знімками

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Відома артистка TAYANNA заінтригувала своїх шанувальників

Популярна співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, порадувала українців пікантними фотографіями.

На спокусливих знімках, які Тетяна опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона позує в сміливому чорному купальнику, демонструючи підтягнуте тіло і розкішний загар.

TAYANNA в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA в сміливому чорному купальнику (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Разом з тим артистка анонсувала новий сингл. За її словами, це буде мантра любові і щастя. Пісня отримала назву "Фантастична жінка" і обіцяє стати "хітом цієї осені". Реліз композиції відбудеться третього серпня.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 30 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

Тизер треку "Фантастична жінка" (відео: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Автором слів і музики до треку "Фантастична жінка" виступила сама Тетяна, а саундпродюсером став Віталій Телезін - разом з ним українська поп-зірка працювала над кількома треками з альбому "Тримай мене", який був визнаний музичними критиками "Найкращим українським релізом 2017 року".

Нагадаємо, що не так давно TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.

Раніше Тетяна Решетняк розповіла про стосунки з батьком своєї дитини.

Відео: РБК-Україна