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TAYANNA похвасталась стройной фигурой в откровенной фотосессии для модного глянца

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 20:54
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Также TAYANNA дала интервью журналу

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, снялась в фотосессии модного журнала Pink.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица похвасталась стройной фигурой. На обложке глянца звезда появилась в красном топе с откровенной зоной декольте и без бюстгальтера. Образ получился очень соблазнительным.

Фото: ТСН

Она дала интервью изданию, в котором рассказала о своем детстве, младших братьях, комплексах, о творческом тандеме с Аланом Бадоевым, а также призналась, что в юности хотела стать худее и сидела на диетах.

Фото: ТСН

"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не ем сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец полюбить спорт", – цитирует певицу ТСН.

Ранее TAYANNA рассказала об отношениях с отцом своего ребенка. 

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Теги: TAYANNA
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