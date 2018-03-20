Гімнастка Анна Різатдінова: про схуднення на 15 кг після пологів, заняття з малюком і підтримку Олександра Онищенка

Спортсменка своїм прикладом довела, що і після народження дитини можна виглядати розкішно

Відома українська гімнастка, бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова у листопаді 2017 року поділилася хоч і не спортивною, але не менш важливою "перемогою" – у Анни народився малюк Роман, якого сама гімнастка ласкаво називаємо Ромбіком.

Багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи буквально через пару місяців після народження первістка знову з'явилася на глянцевих сторінках в ідеальній формі. При цьому сама гімнастка якось зізналася, що поправилася під час вагітності на 15 кілограмів!

STYLER вирішив розпитати українську гімнастку, як же їй вдалося так швидко повернутися в колишню форму. Анна Різатдінова розповіла про улюблені тренування з малюком, правильне харчування і щасливе материнство.

Гімнастка Анна Різатдінова під час вагітності (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Анна, на початку листопада минулого року у вас народився первісток – син Роман. На своїй Іnstagram-сторінці ви якось писали, що поправилися під час пологів на 15 кг і зізналися: "Думала, ніколи не зможу повернутися в колишню форму". Підкажіть, з якими в принципі складнощами та проблемами довелося зіткнутися після пологів?

Справді, після пологів я набрала близько 15 кілограмів. Це була надвага для мене, адже я ніколи не набирала стільки.

Худнути я почала поступово, так як годую грудьми. Консультувалася з лікарями, які дозволяли мені невеликі навантаження і радили займатися йогою разом з малюком. Я послухалася. Ефект був блискавичним! Я буквально за два місяці повернулася у форму, яка була у мене до пологів.

Анна Різатдінова з малюком на прогулянці (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Багато жінок думають, що після пологів в перші місяці буде справжнє пекло, але це лише страшилки. Все залежить від настрою жінки.

Особисто я перші місяці не відходила від Ромбіка день і ніч. Я просто лежала поруч з ним і дивилася на це прекрасне диво. Він у нас дуже спокійний і слухняний хлопчик. Не можу сказати, що приносить мамі і татові якийсь дискомфорт, ми просто дуже любимо свого сина.

До речі, а ви займалися під час вагітності? Що це були за навантаження?

Справа в тому, що вся моя вагітність була дуже активною. Як ви розумієте, важкі фізичні вправи мені були заборонені, але мій життєвий ритм був справжньою зарядкою. Скажімо так, вдома на канапі я не лежала. У мене було багато майстер-класів по всьому світу, постійні переїзди і перельоти тримали мене в тонусі. Я, звичайно ж, не давала собі перевтомлюватися, але такий ритм дозволив мені залишатися у відмінній формі.

Коли після пологів знову приступили до тренувань і що це були за вправи? Адже кажуть, що перші 1,5 місяця не можна займатися, робити розтяжки, качати прес.

Як я вже говорила, перший час я займалася щодня з ранку тільки йогою. Перечитала трохи літератури і подивилася ролики в youtube, взяла Ромчика і ми разом взялися за тренування. Повинна зазначити, дитині дуже подобалося тренуватися з мамою. Я навіть виставила одне з тренувань на свїй сторінці в Іnstagram. Ажіотаж був величезний. Це я вирішила змотивувати, таких як я, молодих мам також займатися йогою.

Потім, з часом, вже перейшла до легких фізичних навантажень в залі.

Публікація від Anna Rizatdinova (@annarizatdinova) 8 Січня 2018 в 2:51 PST

Відео: instagram.com/annarizatdinova

Так, на одному з відео ви якось показали, як можна тренуватися разом з дитиною. Могли б розповісти більш докладно про такі заняття?

Дуже важливо підвести дитину до тренувань: пограти перед тим, як приступити, взяти з собою її улюблену іграшку, робити перші вправи з перервами, щоб дитина подумав, що це така гра.

Чимало молодих мам стикаються з проблемою розтяжок, також груди втрачають пружність...

Особисто у мене таких проблем не було. Може, це перша вагітність...Не можу сказати.

"Перший час я займалася щодня з ранку тільки йогою" (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Що могли б порадити для вирішення проблем зі спиною? Знову-таки, під час вагітності може розвинутися сутулість, навіть грижі.

Боротися з цим допоможе ранкова зарядка. 10-15 хвилин – і ваше самопочуття значно покращиться. Важливі масажі для хребта, хоча б два рази на тиждень. Важливо побільше ходити, а не сидіти.

Як щодо харчування?

Я - спортсменка і харчування у мене завжди правильне. Дуже щаслива, що під час вагітності мені не хотілося їсти все: солодке, солоне. Апетит був абсолютно нормальний. Я намагалася їсти більше фруктів і овочів, риби і м'яса. Головне, щоб харчування було збалансованим протягом усього дня.

В принципі, як ставитеся до дієт? Або ви просто за здорове і регулярне харчування?

Ніколи особливо на дієтах не сиділа. Коли заходиш в зал о 9 ранку і виходиш з нього ввечері, то вже навіть ніяких дієт не потрібно. Я вважаю, що головне – вибудувати правильне харчування і тоді не потрібно ніяких дієт.

Анна Різатдінова (фото: Світлана Левченко)

Любите солодке, каву, випічку? Подібне для вас – табу, або все ж дозволяєте собі іноді приємне?

Чесно, люблю солодке. Навіть більше вам скажу, всі гімнастки люблять солодке і трохи цим грішать (ред. – посміхається). Люблю все вами перелічене, але тільки не ввечері.

Поділіться рецептом свого ідеального сніданку.

Люблю каші, чашечку капучино і щось з фруктів.

Яким був чи залишається ваш розпорядок дня разом з малюком?

Ми прокидаємося, їмо, робимо йогу, йдемо гуляти, потім спимо, граємо і ввечері їмо, а потім вже спати. Якось так проходить наш час.

Анна Різатдінова та Олександр Онищенко (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Підкажіть, а як допомагає вам батько дитини – Олександр Онищенко? Сидить разом з малюком, коли вам необхідно відпочити, зайнятися собою?

Сашко у всьому мені допомагає, так як няню ми вирішили поки не брати. Він гуляє з дитиною, допомагає мені купати Ромбіка, ми гуляємо разом з ним. Саша - прекрасний батько, моя підтримка і опора нашої сім'ї.

А чи не зіткнулися з проблемою постродової депресії?

Нічого подібного у мене не було. Навпаки, я живу своєю дитиною, вона для мене все.

До речі, останнім часом ви активно анонсируете свої майстер-класи. У чому їх суть, яка програма тренувань?

Це майстер-класи для маленьких і вже дорослих гімнасток. Особливі вправи, які допомагають гімнасткам робити якісь елементи, необхідні для високих оцінок, і багато іншого.

Анна Різатдінова з синочком Романом (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Нагадаємо, популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко залишила свій топ-10 корисних порад: про харчування, тренуваннях і схуднення до літа.

Фітнес-тренер Аніта Луценко про те, як привести себе у форму до літа (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)