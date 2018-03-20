Гимнастка Анна Ризатдинова: о похудении на 15 кг после родов, занятиях с малышом и поддержке Александра Онищенко

Спортсменка своим примером доказала, что и после рождения ребенка можно выглядеть роскошно

Известная украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова в ноябре 2017 года поделилась хоть и не спортивной, но не менее важной "победой" – у Анны родился малыш Роман, которого сама гимнастка ласково называет Ромбиком.

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы буквально через пару месяцев после рождения первенца вновь появилась на глянцевых страницах в идеальной форме. При этом сама гимнастка как-то призналась, что поправилась во время беременности на 15 килограммов!

STYLER решил расспросить украинскую гимнастку, как же ей удалось так быстро вернуться в прежнюю форму. Анна Ризатдинова рассказала о любимых тренировках с малышом, правильном питании и счастливом материнстве.

Гимнастка Анна Ризатдинова во время беременности (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Анна, в начале ноября прошлого года у вас родился первенец – сын Роман. На своей Іnstagram-странице вы как-то писали, что поправились во время родов на 15 кг и признались: "Думала, никогда не смогу вернуться в прежнюю форму". Подскажите, с какими в принципе сложностями или проблемами довелось столкнуться после родов?

Действительно, после родов я набрала около 15 килограммов. Это был запредельный вес для меня, ведь я никогда не набирала столько.

Худеть я начала постепенно, так как кормлю грудью. Консультировалась с врачами, которые разрешали мне небольшие нагрузки и советовали заниматься йогой вместе с малышом. Я послушалась. Эффект был молниеносным! Я буквально за два месяца вернулась в форму, которая была у меня до родов.

Анна Ризатдинова с малышом на прогулке (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Многие женщины думают, что после родов в первые месяцы будет настоящий ад, но это всего лишь страшилки. Все зависит от самого настроя женщины.

Лично я первые месяцы не отходила от Ромбика день и ночь. Я просто лежала рядом с ним и смотрела на это прекрасное чудо. Он у нас очень спокойный мальчик и послушный. Не могу сказать, что доставляет маме и папе какой-то дискомфорт, мы просто очень любим своего сына.

Кстати, а вы занимались во время беременности? Что это были за нагрузки?

Дело в том, что вся моя беременность была очень активной. Как вы понимаете, тяжелые физические упражнения мне были запрещены, но мой жизненный ритм был настоящей зарядкой. Скажем так, дома на диване я не лежала. У меня было много мастер-классов по всему миру, постоянные переезды и перелеты держали меня в тонусе. Я, конечно же, не давала себе переутомляться, но такой ритм позволил мне оставаться в отличной форме.

Когда после родов вновь приступили к тренировкам и что это были за упражнения? Ведь говорят, что первые 1,5 месяца нельзя заниматься, делать растяжки, качать пресс.

Как я уж говорила, первое время я занималась ежедневно с утра только йогой. Перечитала немного литературы и посмотрела ролики в youtube, взяла Ромчика и мы вместе принялись за тренировки. Должна отметить, ребенку очень нравилось тренироваться с мамой. Я даже выставила одну из тренировок на свою страницу в Іnstagram. Ажиотаж был огромный. Это я решила смотивировать, таких как я, молодых мам также заниматься йогой.

Затем, со временем, уже перешла к легким физическим нагрузкам в зале.

Публикация от Anna Rizatdinova (@annarizatdinova) 8 Янв 2018 в 2:51 PST

Видео: instagram.com/annarizatdinova

Да, на одном из видео вы как-то показали, как можно тренироваться вместе с ребенком. Могли бы рассказать более подробно о таких занятиях?

Очень важно подвести ребенка к тренировкам: поиграть перед тем, как приступить, взять с собой его любимую игрушку, делать первые упражнения с перерывами, чтобы ребенок подумал о том, что это такая игра.

Многие молодые мамы сталкиваются с проблемой растяжек, также грудь теряет упругость…

Лично у меня таких проблем не было. Может, это первая беременность…Не могу сказать.

"Первое время я занималась ежедневно с утра только йогой" (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Что могли бы посоветовать для решения проблем со спиной? Опять-таки, во время беременности может развиться сутулость, даже грыжи.

Бороться с этим поможет утренняя зарядка. 10-15 минут – и ваше самочувствие улучшится значительно. Важны массажи для хребта, хотя бы два раза в неделю. Важно побольше ходить, а не сидеть.

Как насчет питания?

Я - спортсменка и питание у меня всегда правильное. Очень счастлива, что во время беременности мне не хотелось есть все: сладкое, соленое. Аппетит был абсолютно нормальный. Я старалась есть больше фруктов и овощей, рыбы и мяса. Главное, чтобы питание было сбалансированным на протяжении всего дня.

В принципе, как относитесь к диетам? Или вы просто за здоровое и регулярное питание?

Никогда особо на диетах не сидела. Когда заходишь в зал в 9 утра и выходишь из него вечером, то уже даже диет никаких не нужно. Я считаю, что главное – выстроить правильное питание и тогда не нужно никаких диет.

Анна Ризатдинова (фото: Светлана Левченко)

Любите сладкое, кофе, выпечку? Подобное для вас – табу, или все же позволяете себе иногда приятное?

Честно, люблю сладкое. Даже больше вам скажу, все гимнастки любят сладкое и немного этим грешат (ред. – улыбается). Люблю все вами перечисленное, но только не вечером.

Поделитесь рецептом своего идеального завтрака.

Люблю каши, чашечку капучино и что-то из фруктов.

Каким был или остается ваш распорядок дня вместе с малышом?

Мы просыпаемся, кушаем, делаем йогу, идем гулять, затем спим, играем и вечером кушаем, а потом уже спать. Как-то так проходит наше время.

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Подскажите, а как помогает вам отец ребенка – Александр Онищенко? Сидит ли вместе с малышом, когда вам необходимо отдохнуть, заняться собой?

Саша во всем мне помогает, так как няню мы решили пока не брать. Он гуляет с ребенком, помогает мне купать Ромбика, мы гуляем вместе с ним. Саша - прекрасный отец, моя поддержка и опора нашей семьи.

А не столкнулись ли с проблемой постродовой депрессии?

Ничего подобного у меня не было. Наоборот, я живу своим ребенком, он у для меня все.

Кстати, в последнее время вы активно анонсируете свои мастер-классы. В чем их суть, какая программа тренировок?

Это мастер-классы для маленьких и уже взрослых гимнасток. Особые упражнения, которые помогают гимнасткам делать какие-то элементы, необходимые для высоких оценок, и многое другое.

Анна Ризатдинова с сыночком Романом (фото: instagram.com/annarizatdinova)

Напомним, популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко составила свой топ-10 полезных советов: о питании, тренировках и похудении к лету.

Фитнес-тренер Анита Луценко о том, как привести себя в форму к лету (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)