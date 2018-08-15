"Голосуйте за Олексія Потапенка": відомий продюсер викликав ажіотаж у мережі (фото)

Виконавець зізнався, під яким номером буде у виборчому списку
Популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як "Потап", закликав підписників голосувати за нього. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Голосуйте за Олексія Потапенка. Номер 23 у виборчих п**ьках", - йдеться у підписі до фото.
Фото: Потап на відпочинку (instagram.com/realpotap)
Примітно, що на самому знімку Потап відпочиває в джакузі з келихом вина або шампанського. Однак його словами викликали ажіотаж серед шанувальників.
"Потапа в президенти", - сказав користувач Софія Орел.
"Агітація перед выЕборами", - підкреслив юзер Роман Мартиненко.
"Правильно. Мізків у Верховній раді явно не вистачає", - сказав користувач Радомир Веролом.
"А чому номер 23? Типу як на майці Майкла Джордана з Чикаго Буллс?", - уточнив юзер Юрій Шатохін.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Додамо, в Одесі у рамках Річного кіноринку 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) представили перший офіційний трейлер повнометражної української комедії "Скажене Весілля".
У фільмі, крім основного акторського складу, зіграли кілька українських знаменитостей - Юрій Горбунов, Олег Вінник, Дмитро Монатік і Олексій Потапенко (Потап), який також виступив музичним продюсером стрічки.
Раніше повідомлялося, українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.
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