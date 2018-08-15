"Голосуйте за Олексія Потапенка": відомий продюсер викликав ажіотаж у мережі (фото)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Виконавець зізнався, під яким номером буде у виборчому списку

Популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як "Потап", закликав підписників голосувати за нього. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Голосуйте за Олексія Потапенка. Номер 23 у виборчих п**ьках", - йдеться у підписі до фото.

Фото: Потап на відпочинку (instagram.com/realpotap)

Примітно, що на самому знімку Потап відпочиває в джакузі з келихом вина або шампанського. Однак його словами викликали ажіотаж серед шанувальників.

"Потапа в президенти", - сказав користувач Софія Орел.

"Агітація перед выЕборами", - підкреслив юзер Роман Мартиненко.

"Правильно. Мізків у Верховній раді явно не вистачає", - сказав користувач Радомир Веролом.

"А чому номер 23? Типу як на майці Майкла Джордана з Чикаго Буллс?", - уточнив юзер Юрій Шатохін.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Додамо, в Одесі у рамках Річного кіноринку 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) представили перший офіційний трейлер повнометражної української комедії "Скажене Весілля".

У фільмі, крім основного акторського складу, зіграли кілька українських знаменитостей - Юрій Горбунов, Олег Вінник, Дмитро Монатік і Олексій Потапенко (Потап), який також виступив музичним продюсером стрічки.

Раніше повідомлялося, українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.

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