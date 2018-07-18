Олег Винник, MONATIK и Потап: появился трейлер украинской комедии "Скажене весілля" (видео)

Кадр из видео (YouTube/Скажене Весілля)

После премьеры в кинотеатрах фильм покажут по телевидению

В Одессе в рамках Летнего кинорынка 9-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) представили первый официальный трейлер полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля". Соответствующее видео опубликовано в YouTube

Премьера комедии в Украине на больших экранах состоится этой осенью - 4 октября. Позднее фильм покажут на одном из украинских телеканалов.

Видео: Трейлер фильма "Скажене Весілля" (YouTube/Скажене Весілля)

По сюжету главный герой - директор районного краеведческого музея Василий Середюк (Назар Заднепровский) устраивает свадьбу дочери Кати.

Девушка приводит знакомиться с родителями неожиданного кандидата - европейского кардиохирурга Франсуа. Узнав, что жених – афрофранцуз, Василий делает все необходимое, чтобы сорвать свадьбу любимой дочери.

В фильме, помимо основного актерского состава, сыграли несколько украинских знаменитостей - Юрий Горбунов, Олег Винник, Дмитрий Монатик и Алексей Потапенко (Потап), который также выступил музыкальным продюсером ленты.

"Юрий Горбунов, как истинный продюсер, сделал важнейшую вещь – собрал удивительную команду. Сначала он был одним из главных факторов того, что мы заинтересовались проектом. Но когда мы с Ириной Горовой прочитали сценарий Николая Куцика и Алексея Приходько, загорелись идеей "Скаженого Весілля" по-настоящему. Это качественный украинский продукт, продолжение которого зрители с нетерпением будут ждать после просмотра", – прокомментировал Потап.

Главные роли сыграли: Назар Заднепровский (Василий Середюк, отец невесты), французский актер Джимми Воха-Воха (Франсуа, жених), Полина Василина (Катя, невеста), Леся Самаева (Галина, жена Василия), Александр Кобзарь (Тарас, сосед Василия), Вера Кобзарь (Оксана, жена соседа), Инна Приходько (Ольга, дочь соседа), Арам Арзуманян (Ашот, зять соседа) и другие.

После широкого кинопроката на телеканале "1+1" состоится телевизионная премьера комедии "Скажене Весілля".

Ранее сообщалось, что украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.

Кстати, Юрий Горбунов показал свою "шведскую семью".

Звездная пара Горбунов и Осадчая (видео: STYLER.rbc.ua)