Олег Винник, MONATIK і Потап: з'явився трейлер української комедії "Скажене весілля" (відео)

Кадр з відео (YouTube/Скажене Весілля)

Після прем'єри в кінотеатрах фільм покажуть по телебаченню

В Одесі в рамках Річного кіноринку 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) представили перший офіційний трейлер повнометражної української комедії "Скажене Весілля". Відповідне відео опубліковане на YouTube

Прем'єра комедії в Україні на великих екранах відбудеться цієї осені - 4 жовтня. Пізніше фільм покажуть на одному з українських телеканалів.

Відео Трейлер фільму "Скажене Весілля" (YouTube/Скажене Весілля)

За сюжетом головний герой - директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк (Назар Задніпровський) влаштовує весілля дочки Каті.

Дівчина призводить знайомитися з батьками несподіваного кандидата - європейського кардіохірурга Франсуа. Дізнавшись, що наречений – афрофранцуз, Василь робить все необхідне, щоб зірвати весілля дочки.

У фільмі, крім основного акторського складу, зіграли кілька українських знаменитостей - Юрій Горбунов, Олег Винник, Дмитро Монатік і Олексій Потапенко (Потап), який також виступив музичним продюсером стрічки.

"Юрій Горбунов, як справжній продюсер, зробив дуже важливу річ – зібрав дивну команду. Спочатку він був одним з головних чинників того, що ми зацікавилися проектом. Але коли ми з Іриною Горовою прочитали сценарій Миколи Куцика та Олексія Приходько, загорілися ідеєю "Скаженого Весілля" по-справжньому. Це якісний український продукт, продовження якого глядачі з нетерпінням будуть чекати після перегляду", – прокоментував Потап.

Головні ролі зіграли: Назар Задніпровський (Василь Середюк, батько нареченої), французький актор Джиммі Воха-Воха (Франсуа, наречений), Поліна Василина (Катя, наречена), Леся Самаєва (Галина, дружина Василя), Олександр Кобзар (Тарас, сусід Василя), Віра Кобзар (Оксана, дружина сусіда), Інна Приходько (Ольга, донька сусіда), Арам Арзуманян (Ашот, зять сусіда) та інші.

Після широкого кінопрокату на телеканалі "1+1" відбудеться телевізійна прем'єра комедії "Скажене Весілля".

Раніше повідомлялося, що українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.

До речі, Юрій Горбунов показав свою "шведську сім'ю".

Зіркова пара Горбунов та Осадча (відео: STYLER.rbc.ua)