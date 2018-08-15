"Голосуйте за Алексея Потапенко": известный продюсер вызвал ажиотаж в сети (фото)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Исполнитель признался, под каким номером будет в избирательном списке

Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как "Потап", призвал подписчиков голосовать за него. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Голосуйте за Алексея Потапенко. Номер 23 в избирательных п**ьках", - говорится в подписи к фото.

Фото: Потап на отдыхе (instagram.com/realpotap)

Примечательно, что на самом снимке Потап отдыхает в джакузи с бокалом вина или шампанского. Однако его словам вызвали ажиотаж среди поклонников.

"Потапа в президенты", - сказал пользователь София Орел.

"Агитация перед выЕборами", - подчеркнул юзер Роман Мартыненко.

"Правильно. Мозгов в Верховной раде явно не хватает", - сказал пользователь Радомир Веролом.

"А почему номер 23? Типа как на майке Майкла Джордана из Чикаго Буллс?", - уточнил юзер Юрий Шатохин.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Добавим, в Одессе в рамках Летнего кинорынка 9-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) представили первый официальный трейлер полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля".

В фильме, помимо основного актерского состава, сыграли несколько украинских знаменитостей - Юрий Горбунов, Олег Винник, Дмитрий Монатик и Алексей Потапенко (Потап), который также выступил музыкальным продюсером ленты.

Ранее сообщалось, украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.

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