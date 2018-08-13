"Смуток видно навіть через окуляри": фанати Ані Лорак заінтриговані зовнішнім виглядом співачки (фото)

Фото: Ані Лорак (anilorak.ua)

Співачка з'явилася в незвичайному вбранні

Фанати відомої української співачки Ані Лорак стурбовані зовнішнім виглядом кумира після "зради" чоловіка Мурата Налчаджіоглу. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Побачимося сьогодні. Сочі, шоу Діва", - йдеться у підписі до світлини.

Звернемо увагу, що на самому кадрі Ані Лорак можна помітити в облягаючій білій сукні та чорних окулярах. Саме на це і звернули увагу шанувальники співачки.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Смуток видно навіть через окуляри", - сказала користувач АнастасияЛуценко.

"Та ще б. Так чоловік зганьбив. На весь світ", - підкреслив юзер Настя.

"Дуже сумна. Не схожа на себе",- сказала користувач Катерина Надано.

"Ви тут така сумна. Посміхніться, ви ж прекрасна", – уточнила юзер Ольга Короход.

"Мені вас дуже шкода", - стверджує Ольга Березовська.

Фото: скриншт коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханкою.

Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.

Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджіоглу зраджує його дочці – це чутки, які руйнують сім'ю.

Після сканадала зі зрадою чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли в Ізраїль.

Diva Ані Лорак (video.rbc.ua)