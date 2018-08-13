"Грусть видно даже через очки": фанаты Ани Лорак заинтригованы внешним видом певицы (фото)

Исполнительница появилась в необычном наряде
Фанаты известной украинской певицы Ани Лорак обеспокоены внешним видом кумира после "измены" мужа – Мурата Налчаджиоглу. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Увидимся сегодня. Сочи, шоу Дива", - говорится в подписи к снимку.
Обратим внимание, что на самом кадре Ани Лорак можно заметить в облегающем белом платье и черных очках. Именно на это и обратили внимание поклонники певицы.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
"Грусть видно даже через очки", - сказала пользователь АнастасияЛуценко.
"Да еще бы. Так муж опозорил. На весь мир", - подчеркнул юзер Настя.
"Очень грустная. Не похожа на себя",- сказала пользователь Екатерина Надан.
"Вы здесь такая печальная. Улыбнитесь, вы ж прекрасная", – уточнила юзер Ольга Короход.
"Мне вас очень жаль", - утверждает Ольга Березовская.
Фото: скриншт комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.
Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.
Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.
После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.
Diva Ани Лорак (video.rbc.ua)