"Грусть видно даже через очки": фанаты Ани Лорак заинтригованы внешним видом певицы (фото)

Фото: Ани Лорак (anilorak.ua)

Исполнительница появилась в необычном наряде

Фанаты известной украинской певицы Ани Лорак обеспокоены внешним видом кумира после "измены" мужа – Мурата Налчаджиоглу. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Увидимся сегодня. Сочи, шоу Дива", - говорится в подписи к снимку.

Обратим внимание, что на самом кадре Ани Лорак можно заметить в облегающем белом платье и черных очках. Именно на это и обратили внимание поклонники певицы.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Грусть видно даже через очки", - сказала пользователь АнастасияЛуценко.

"Да еще бы. Так муж опозорил. На весь мир", - подчеркнул юзер Настя.

"Очень грустная. Не похожа на себя",- сказала пользователь Екатерина Надан.

"Вы здесь такая печальная. Улыбнитесь, вы ж прекрасная", – уточнила юзер Ольга Короход.

"Мне вас очень жаль", - утверждает Ольга Березовская.

Фото: скриншт комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.

Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.

Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.

Diva Ани Лорак (video.rbc.ua)