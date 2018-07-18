"Hold on": знаменитий діджей влучив у базу "Миротворця"

Фото: instagram.com/bobsinclar

Всесвітньо відомий музикант потрапив в "Чистилище"

Відомий франзузский діджей і продюсер Боб Сінклер (справжнє ім'я Крістоф Ле Фріан) потрапив в базу злочинців центру "Миротворець". Відповідний запис з'явився в розділі "Чистилище".

"Пособник російських терористів і окупантів. Участь у спробах легалізації терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - зазначається на сайті організації.

Причиною внесення музиканта в базу стало те, що він ховався в московському клубі "Сохо" під виглядом діджея з "ЛНР". У столиці Росії в закладі правоохоронці затримали Фріана з документами незаконних збройних формувань.

Власники клубу, розташованого в Москві, планували виступи всесвітньо відомих діджеїв і музикантів. У поліції з'ясували, що майже всі гості будуть виступати без ділової візи, щоб не сплачувати податки, і вирішили нанести візит у заклад. Інцидент стався 11 липня. Правоохоронці прибули якраз під час виступу Боба Сінклера. Промоутери показали поліцейським документи "діджея з "ЛНР".

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Відео: Bob Sinclar - World Hold On (YouTube/Shuffle Session)

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