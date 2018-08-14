"Хотіли принизити і образити": чоловік Вайкуле поскаржився на дивні дзвінки після її заяви про Крим

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Він вважає, що весь скандал штучно роздули

Цивільний чоловік відомої естрадної співачки Лайми Вайкуле повідомив, що після її заяви про окупований Крим на зустрічі з журналістами в Одесі, йому почали телефонувати різні люди зі спробою принизити або образити співачку. Про це він розповів "Комсомольській правді".

"Мерзотники дзвонять. Був гожий сивий чоловік, головний редактор. Що за час такий? Головний редактор починає свою розмову з того, що "ця бабуся радянської естради". По-перше, бабуся – це не образа. Але він хотів образити і принизити, як-то хотів роздратувати. Така людина може бути головним редактором? Просто негідник мерзосвітний. Як так можна робити?" - розповів Андрій Латковський.

Він пояснив, що ситуацію навколо прес-конференції Вайкуле штучно роздули ЗМІ і насправді співачка всього лише повідомила про те, що їй не заборонено їздити на окупований півострів.

"Почнемо з того, що їй ніхто не пропонував в Крим їхати. Це просто ситуація, яка роздута або вигадана. На прес-конференції в Одесі запитали: "А ви в Крим поїдете виступати?" Вона каже: "Ні, нам заборонено". Тоді її запитують через якийсь час: "А за великі гроші поїхали б?" Вона каже: "Ні, нам заборонено". Ось все, що вона сказала. Кожен інтерпретує, як мовиться, в міру своєї зіпсованості. Вона нічого поганого не сказала. Зі своїм глядачем, слухачем вона поступає чесно. Якщо жителям Євросоюзу гаряче не рекомендують їхати, чому вона повинна їхати? Що ж в цьому поганого?" - повідомив чоловік співачки.

Він зазначив, що претензій до російських колег, яких засудили Вайкуле за її відмову їхати в окупований Крим, немає.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Матвій Ганапольський пояснив головний посил російських пропагандистів щодо Вайкуле.

А також писали про те, що Лайма Вайкуле розповіла, коли буде виступати в Криму.

"Як знімуть санкції, так відразу і приїду", - відповіла співачка на запитання журналістів.

Відео: РБК-Україна