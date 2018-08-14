"Так сразу и приеду": Лайма Вайкуле рассказала, когда будет выступать в Крыму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Певица подтвердила, что не приедет в Крым вплоть до снятия санкций

Известная латвийская певица лайма Вайкуле сообщила о том, что не приедет в оккупированный Россией Крым до того момента, пока не снимут санкции. Об этом она рассказала в эфире телеканала Россия 1.

"Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать?" – ответила Вайкуле, когда ведущий задал вопрос, является ли ее отказ от выступлений на полуострове гражданской позицией или советом ее адвоката.

На предложение все же приехать в Крым артистка ответила: "Как снимут санкции, так сразу и приеду".

Она также сообщила, что одинаково любит Россию, Украину и Грузию, а также другие страны и назвала себя человеком мира.

Лайма Вайкуле еще добавила, что не жалеет о том, что распался СССР: "Я завидую сегодняшней молодежи, которая знает языки, которая гордо может поехать в любую страну мира, поучиться пению. Они могут работать с музыкантами мира. Это же счастье. У меня такой возможности не было. Поэтому я считаю, что, конечно, для молодежи – счастье, что Советский Союз развалился. Я говорю об этом, как музыкант".

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар". Она заявила, что ее шокировала реакция российских СМИ и артистов на ее отказ от концертов на полуострове.

Также Styler писал о том, что в Крыму "чиновники" пригрозили Лайме Вайкуле внесением ее имени в "крымское досье".

Кстати, легендарный композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс поддержал позицию Вайкуле по Крыму. Он сообщил, что он также не собирается ехать с концертами на полуостров.

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