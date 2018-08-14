"Хотели унизить и оскорбить": муж Вайкуле пожаловался на странные звонки после ее заявления о Крыме

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Он считает, что весь скандал искусственно раздули

Гражданский муж известной эстрадной певицы Лаймы Вайкуле сообщил, что после ее заявления об оккупированном Крыме на встрече с журналистами в Одессе, ему стали звонить разные люди с попыткой унизить или оскорбить певицу. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

"Мерзавцы звонят. Был благообразный седой человек, главный редактор. Что за время такое? Главный редактор начинает свой разговор с того, что "эта бабушка советской эстрады". Во-первых, бабушка – это не оскорбление. Но он хотел оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Такой человек может быть главным редактором? Просто мерзопакостный негодяй. Как так можно делать?" - рассказал Андрей Латковский.

Он объяснил, что ситуацию вокруг пресс-конференции Вайкуле искусственно раздули СМИ и на самом деле певица всего лишь сообщила о том, что ей не запрещено ездить на оккупированный полуостров.

"Начнем с того, что ей никто не предлагал в Крым ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. На пресс-конференции в Одессе спросили: "А вы в Крым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашивают через какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?" - сообщил муж певицы.

Он отметил, что претензий к российским коллегам, которые осудили Вайкуле за ее отказ ехать в оккупированный Крым, нет.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Матвей Ганапольский объяснил главный посыл российских пропагандистов в отношении Вайкуле.

А также писали о том, что Лайма Вайкуле рассказала, когда будет выступать в Крыму.

"Как снимут санкции, так сразу и приеду", - ответила певица на вопрос журналистов.

Видео: РБК-Украина