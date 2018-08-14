"Стань преступницей, как мы": Ганапольский объяснил главный посыл российских пропагандистов в отношении Вайкуле

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

Журналист высказался о скандале вокруг Лаймы Вайкуле

Известный российский журналист Матвей Ганапольский высказался по поводу отказа Лаймы Вайкуле выступать в оккупированном Крыму и поднятой шумихи российскими пропагандистами. Об этом он написал в Эхо Москвы.

Так, деятель упомянул российского политика Франца Клинцевича, который раскритиковал действия известной певицы, а также объяснил его высказывания в сторону звезды.

"Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чём принимал активное участие сам Клинцевич — в приступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками "Крым наш!" - высказался журналист.

Ганапольский также рассказал о главном посыле российских пропагандистов: "Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов — мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы".

Российский журналист не забыл упомянуть и запрещенного в Украине певца, который осудил Вайкуле, сказав, что Россия ей все дала, а она поступила "некрасиво".

"Лайма Вайкуле, конечно, поёт песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон. Она — Вайкуле, а не Газманов", - отметил Матвей Ганапольский.

Напомним, Лайма Вайкуле рассказала, когда будет выступать в Крыму.

Также Styler писал о том, что в Крыму "чиновники" пригрозили Лайме Вайкуле внесением ее имени в "крымское досье".

Кстати, легендарный композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс поддержал позицию Вайкуле по Крыму. Он сообщил, что он также не собирается ехать с концертами на полуостров.

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