"Стань злочинницею, як ми": Ганапольський пояснив головний посил російських пропагандистів щодо Вайкуле

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

Журналіст висловився про скандал навколо Лайми Вайкуле

Відомий російський журналіст Матвій Ганапольський висловився з приводу відмови Лайми Вайкуле виступати в окупованому Криму і піднятого галасу російськими пропагандистами. Про це він написав в Эхо Москвы.

Так, діяч згадав російського політика Франца Клинцевича, який розкритикував дії відомої співачки, а також пояснив його висловлювання в сторону зірки.

"Користь для країни Клинцевич бачить у тому, щоб Вайкуле теж взяла участь у тому, в чому брав активну участь сам Клинцевич — в приступном захопленні та присвоєнні Криму. І ця думка правильна, бо годинний виступ Вайкуле в Криму буде означати для глядачів набагато більше у справі закріплення Криму за Росією, ніж місячне стояння самого Клинцевича на головній площі Сімферополя з транспарантом і криками "Крим наш!" - висловився журналіст.

Ганапольський також розповів про головне послання російських пропагандистів: "Якщо ж говорити про головне послання Клинцевича, то воно просте і типове для російських пропагандистів — ми відрубали Крим, забруднили руки, тепер ми злочинці і під санкціями. Так от, раз ми тобі тут дозволяємо співати, то сама замарай руки і стань злочинницею, як ми. І будь під санкціями, як ми".

Російський журналіст не забув згадати і забороненого в Україні співака, який засудив Вайкуле, сказавши, що Росія дала їй все, а вона вчинила "негарно".

"Лайма Вайкуле, звичайно, співає пісні по-російськи, але взагалі-то вона з незалежної європейської держави Латвія. І коли вона каже, що не поїде, тому що заборонено, то це відображає те, що вона законослухняний громадянин, який поважає закон. Вона — Вайкуле, а не Газманов", - зауважив Матвій Ганапольський.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле розповіла, коли буде виступати в Криму.

Також Styler писав про те, що в Криму "чиновники" пригрозили Лаймі Вайкуле внесенням її імені в "кримське досьє".

До речі, легендарний композитор, диригент і піаніст Раймонд Паулс підтримав позицію Вайкуле по Криму. Він повідомив, що він також не збирається їхати з концертами на півострів.

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