Ірина Білик обзавелася квартирою в Одесі

Ірина Білик (фото: прес-служба співачки)

У співачки з'явилася своя нерухомість в Південній Пальмірі

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка не так давно дала нову енергію своєму хіту, обзавелася квартирою в Одесі.

Багато років примадонна української естради мріяла про своє гніздечко на березі моря, і тепер її заповітне бажання нарешті стало реальністю.

Подробицями своєї нової обителі артистка поки не ділиться охоче. При цьому запевняє, що не збирається переїжджати з української столиці до Одеси і буде поєднувати відпочинок з роботою.

Найближча поява поп-діви вже в новому статусі в Одесі запланована на 4 серпня: Ірина Білик виступить на новому концертному майданчику - у Літньому театрі "Морвокзал" - з великим сольним шоу "Без Гриму. Найкраще. Про кохання".

Ірина Білик (фото: прес-служба співачки)

До речі, в одному зі своїх інтерв'ю співачка якось зізналася, що свій будинок у Києві їй допоміг придбати Андрій Данилко.

"Я дуже хотіла купити будинок, але мені не вистачало грошей на нього. І Андрійко дав мені безвідсотковий кредит. Це був крок справжнього чоловіка", - зазначила вона.

Раніше Ірина Білик показала свого підрослого сина Табріза.

"Це мій неймовірний хлопчик. Мій енерджайзер і натхнення. І у нас нова стадія - вивчаємо свої емоції і як вони впливають на дорослих (так-так, маніпуляції - це слабкість всіх малюків), а також на інших дітей. Правда, всі коти з мультфільмів відпочивають? А ви, суворі мами? Змогли б відмовити такому солодкому хлопчикові?" - прокоментувала фотографію співачка.

Відео: РБК-Україна