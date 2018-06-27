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Іспанські журналісти в захваті від дівчини українського футболіста (фото)

STYLERЗірки        27.06.2018 - 21:37
Фото: Андрій Луїн і Анастасія Тамазова (instagram.com/lunin_12)
Фото: Андрій Луїн і Анастасія Тамазова (instagram.com/lunin_12)

Дівчину Андрія Луніна обговорюють зарубіжні ЗМІ

Футболіст Андрій Лунін, який раніше грав за луганську "Зорю", з минулого тижня перейшов в "Реал Мадрид". Іспанському клубу гравець обійшовся у 12,5 мільйонів євро: 8,5 з них - трансферна вартість голкіпера і ще 4 мільйони у вигляді різних бонусів. Однак, як повідомляє "Сегодня", "бурю" в іспанських ЗМІ викликали не професійні якості українського футболіста, а дуже апетитні форми його дівчини Анастасії Тамазовой.

Фото: Анастасія Тамазова (instagram.com/lunin_12)

Фото: Анастасія Тамазова з Андрієм Луніним (instagram.com/fan_andreylunin)

Анастасія веде активне життя в різних соцмережах, де у неї величезна кількість підписників. Іспанські журналісти вже порівнюють її з Джорджиной Родрігес (дівчина Кріштіану Роналду) і пророкують їй точно таку ж популярність.

Фото: Анастасія Тамазова (instagram.com/fan_andreylunin)

Фото: Анастасія Тамазова (instagram.com/lunin_12)

Варто відзначити, що Андрій Лунін зараз є наймолодшим воротарем в історії збірної України. Він вийшов на поле в матчі проти Саудівської Аравії у віці 19 років та 40 днів, побивши цим рекорд Максима Коваля.

Нагадаємо, що дружина гравця національної збірної розбурхала мережа відвертими фото з відпочинку.

Також дружина півзахисника київського Динамо поділилася яскравими фото свого відпочинку з подругами.

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Теги: фото, ЗМІ
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