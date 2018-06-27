Испанские журналисты в восторге от девушки украинского футболиста (фото)

Девушку Андрея Лунина обсуждают зарубежные СМИ

Футболист Андрей Лунин, ранее игравший за луганскую "Зарю", с прошлой недели перешел в "Реал Мадрид". Испанскому клубу игрок обошелся в 12,5 миллионов евро: 8,5 из них - трансферная стоимость голкипера и еще 4 миллиона в виде различных бонусов. Однако, как сообщает "Сегодня", "бурю" в испанских СМИ вызвали не профессиональные качества украинского футболиста, а весьма аппетитные формы его девушки Анастасии Тамазовой.

Фото: Анастасия Тамазова (instagram.com/lunin_12)

Фото: Анастасия Тамазова с Андреем Луниным (instagram.com/fan_andreylunin)

Анастасия ведет активную жизнь в разных соцсетях, где у нее огромное количество подписчиков. Испанские журналисты уже сравнивают ее с Джорджиной Родригес (девушка Криштиану Роналду) и пророчат ей точно такую же популярность.

Фото: Анастасия Тамазова (instagram.com/fan_andreylunin)

Фото: Анастасия Тамазова (instagram.com/lunin_12)

Стоит отметить, что Андрей Лунин сейчас является самым юным вратарем в истории сборной Украины. Он вышел на поле в матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней, побив этим рекорд Максима Коваля.

Напомним, что жена игрока национальной сборной взбудоражила сеть откровенными фото с отдыха.

Также жена полузащитника киевского Динамо поделилась яркими фото свого отдыха с подругами.

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