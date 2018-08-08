"З грязі в князі": знайомі Ані Лорак розкрили деталі зради її чоловіка

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Шлюб співачки назвали фіктивним

Знайомі відомої української співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) заявили, що шлюб зірки з Муратом Налчаджиоглу, якого застали з іншою дівчиною, завжди був фіктивним. Вони стверджують, що чоловік з самого початку відносин зраджував співачці. Про це повідомляє StarHit.

"Ані Лорак зі своїм турецьким чоловіком давно живуть у фіктивному шлюбі. Він їй зраджував, скотина, завжди. Ще вагітною її зганьбив... Раніше він хоч соромився. А тепер зовсім охр*нів і змінює вже відкрито", - розповіла киянка Амелія Поганич.

Налчаджиоглу, за словами знайомих виконавиці, нібито давно мав коханок.

"Двох дівчат я особисто знала", - заявила Світлана Коба.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

"У однієї роман з ним був років сім тому, в іншої - чотири роки тому. Одна з них була дизайнером. Допомагала їм з ремонтом квартири. Так от, дизайн був і в ліжку. Не обходив цей турецький менеджер жодну спідницю. А де він і де його дружина?" – зазначила вона.

"Він ніхто, звичайний службовець готелю, із грязі в князі. Вона зробила його крутим, а він всі ці роки їй ось так "дякує", - розповіла Коба.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Варто відзначити, що 39-річна Ані Лорак і Мурат одружилися в серпні 2009 року. 9 червня 2011 року зірка народила дитину. Подружжя виховує семирічну дочку Софію.

27 вересня Кароліні Куєк виповниться 40 років.

Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханкою.

Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.

Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його доньці - це чутки, які руйнують їхню родину.

До речі, Ані Лорак з дочкою відлетіли в Ізраїль.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)