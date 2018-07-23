"Из невошедшего": Дорофєєва показала, як відточувала хореографію для кліпу "Глубоко"

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої пошкодували, що показана хореографія "не засвітилася" в кліпі

Поп-співачка Надя Дорофєєва продовжує відкривати перед своїми шанувальниками моменти, що залишилися за кадром зйомок нового кліпу "Глубоко".

Нагадаємо, що 19 липня Дорофєєва та MONATIK представили публіці довгоочікуваний відео-результат своєї спільної роботи, а саме – яскравий кліп на пісню "Глубоко", зйомки якого, до речі, проходили в Каннах, Франція.

Несподіваний, але дуже успішний, дует Дорофєєвої та Монатіка навіть після презентації кліпу не зупиняється і продовжує балувати своїх шанувальників різними фото і відео зі зйомок кліпу.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва опублікувала коротке відео, на якому показано, як співачка скрупульозно репетирувала хореографію для нового кліпу.

"З невошедшего в кліп "Глубоко", - підписала відео Дорофєєва.

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Лип 2018 в 12:07 PDT

Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки поспішили похвалити пластику її рухів.

"Даа, чарівні хвилі", - пише veronihka5663.

"Надя, ти супер клас і пісня теж дуже класна", - зазначає darianakuchmezova.

"Ви так граціозно танцюєте", - захоплюється olgerdochka.

"Надюша, як професійний танцюрист танцює", - пише viks_d.

"Блін, так круто, шкода, що не увійшло у кліп", - нарікає mashaxnadya.

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Запальна Надя Дорофєєва, кадр з відео

Нагадаємо, раніше Діма Монатік показав своїм шанувальникам кумедне відео, на якому вони з Дорофєєвою вразили фанів запальними танцями.

При цьому в зазначеному відеоролику над Дімою і Надею, як кажуть, "постібались". За сюжетом відео Монатік, нібито приїжджає на зйомки запису кліпу з Дорофєєвою, а "ведучий" міні ролика задає питання знімальній групі: "Що ми приїхали сюди знімати". На цілком логічне відповідь "кліп!", Олеже відповів: "Неправильно, ноги Наді Дорофєєвої".

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