Відомий американський гурт зняв в Києві новий кліп (відео)

Популярний американський гурт Twenty One Pilots зняв у Києві кліп на пісню "Nico And The Niners", який був представлений 26 липня. Відповідне відео опубліковане в YouTube.

У ролику можна побачити будівлю факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.

Зйомки проводилися за участі української продакшн-компанії Radioaktive Film. Більша частина дій відбувається біля корпусу КНУ імені Тараса Шевченка або в самому приміщенні факультету кібернетики.

За сюжетом кліпу, світом правлять єпископи, які позбавляють людей свободи. Однак є бунтарі, які намагаються цьому перешкодити.

Варто відзначити, що за день кліп набрав понад 2,2 млн переглядів.

Twenty One Pilots – американський дует, який розпочав свою діяльність у 2009 році. Велику популярність група здобула після виходу на екрани фільму "Загін самогубців", до якого дует випустив сингл "Heathens".

У 2017 році за пісню "Stressed Out" колектив отримав премію Греммі в номінації "Кращий поп-дует".

30 січня 2019 група Twenty One Pilots вперше виступить в Україні.

