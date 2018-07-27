Відомий американський гурт зняв в Києві новий кліп (відео)

Ролик зняли в одній з будівель університету Шевченка
Популярний американський гурт Twenty One Pilots зняв у Києві кліп на пісню "Nico And The Niners", який був представлений 26 липня. Відповідне відео опубліковане в YouTube.
У ролику можна побачити будівлю факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
Зйомки проводилися за участі української продакшн-компанії Radioaktive Film. Більша частина дій відбувається біля корпусу КНУ імені Тараса Шевченка або в самому приміщенні факультету кібернетики.
За сюжетом кліпу, світом правлять єпископи, які позбавляють людей свободи. Однак є бунтарі, які намагаються цьому перешкодити.
Відео: twenty one pilots: Nico And The Niners (YouTube/twenty one pilots)
Скріншот поста (facebook.com/Radioaktivefilm)
Варто відзначити, що за день кліп набрав понад 2,2 млн переглядів.
Twenty One Pilots – американський дует, який розпочав свою діяльність у 2009 році. Велику популярність група здобула після виходу на екрани фільму "Загін самогубців", до якого дует випустив сингл "Heathens".
У 2017 році за пісню "Stressed Out" колектив отримав премію Греммі в номінації "Кращий поп-дует".
30 січня 2019 група Twenty One Pilots вперше виступить в Україні.
Раніше повідомлялося, що популярний репер зняв кліп біля Батьківщини-матері.
Нагадаємо, ще одна всесвітньо відома група зняла кліп у Києві.
До речі, переможниця Євробачення 2018 представила тизер відео, яке зняли в Києві.
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