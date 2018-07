Известная американская группа сняла в Киеве новый клип (видео)

Кадр из видео (YouTube/twenty one pilots)

Ролик сняли в одном из зданий университета Шевченко

Популярная американская группа Twenty One Pilots сняла в Киеве клип на песню "Nico And The Niners", который был представлен 26 июля. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В ролике можно увидеть здание факультета кибернетики КНУ имени Тараса Шевченко.

Съемки проводились при участии украинской продакшн-компании Radioaktive Film. Большая часть действий происходит возле корпуса КНУ имени Тараса Шевченко или в самом здании факультета кибернетики.

По сюжету клипа, миром правят епископы, которые лишают людей свободы. Однако есть бунтари, которые пытаются этому помешать.

Видео: twenty one pilots: Nico And The Niners (YouTube/twenty one pilots)

Скриншот поста (facebook.com/Radioaktivefilm)

Стоит отметить, что за день клип набрал более 2,2 млн просмотров.

Twenty One Pilots – американский дуэт, который начал свою деятельность в 2009 году. Большую популярность группа обрела после выхода на экраны фильма "Отряд самоубийц", к которому дуэт выпустил сингл "Heathens".

В 2017 году за песню "Stressed Out" коллектив получил премию Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".

30 января 2019 группа Twenty One Pilots впервые выступит в Украине.

