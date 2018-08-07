Відомого російського актора госпіталізували в лікарню

Фото: "Швидка" в Росії (wikimedia.org)

В актора виявили серьйозні травми: внутрішню кровотечу і перелом шийки стегна

У Москві в лікарню госпіталізували відомого актора театру і кіно Івана Бортніка. Про це повідомляють росСМИ.

79-річного актора забрали в лікарню з підозрою на інфаркт. Після обстеження лікарі не підтвердили цей діагноз, але виявили у нього внутрішню кровотечу і перелом шийки стегна.

Відомо, що зараз життя Бортника вже нічого не загрожує. Поки невідомо, що стало причиною цієї травми, родича актора теж не коментують цей інцидент.

Фото: Іван Бортник (facebook com Іван Бортник)

Іван Бортник знімався у фільмах "Рідня", "Мама, не горюй", "Дзеркало для героя" і "Мусульманин". Зіграв ролі в серіалах "Сонька Золота Ручка" і "Місце зустрічі змінити не можна". З 1967 року актор працює в московському Театрі на Таганці.

Найвідоміші ролі Івана в Театрі на Таганці - у виставах "Пугачов", "Мати", "На дні", "Живий", "Дерев'яні коні", "Борис Годунов".

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