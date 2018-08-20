Відому актрису, зірку фільму "Гараж" паралізувало

Фото: Швидка допомога (wikimedia.org)

Артистка перенесла інсульт

Відому російську актрису, дружину Андрія Мягкова Анастасію Вознесенську паралізувало після перенесеного інсульту. Про це повідомляє The Moscow Post.

Анастасія Вознесенська перенесла інсульт і тепер паралізована. Крім того, у 75-річної зірки багатьох російських фільмів діагностований цукровий діабет, який погіршив її нинішній стан здоров'я.

Фото: Анастасія Вознесенська (ruspekh.ru)

Раніше друзі Андрія Мягкова і Анастасії Вознесенської повідомляли про те, що актриса серйозно хвора. Вона перестала з'являтися на заходах і не була присутня на похороні режисера і актора Дмитра Бруснікіна, який помер 9 серпня. Бруснікін був другом сім'ї і учнем Андрія Мягкова.

Також повідомляється, що Андрій Мягков переніс кілька місяців тому операцію на серці і стан його здоров'я сильно погіршився. У 80-річного героя "Іронія долі або З легким паром" сильні головні болі.

Андрій Мягков і Анастасія Вознесенська разом уже майже 55 років. Вони одружилися в 1963 році ще студентами.

Анастасія Вознесенська прославилася після ролі у фільмі "Майор Вихор". Разом з чоловіком вона зіграла в знаменитому фільмі Ельдара Рязанова "Гараж", де їй дісталася роль директора ринку Кушакової, а Мягкову – лаборанта Хвостова, який втратив голос.

Фото: Анастасія Вознесенська у фільмі "Гараж" (кадр з фільму)

Також Вознесенська зіграла в таких фільмах, як "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мента", "Перекид через голову", "Чи винна я" і "Заповіт Сталіна".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що представник співака Сергія Жукова повідомив про його стан здоров'я.

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Відео: РБК-Україна