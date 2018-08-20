Известную актрису, звезду фильма "Гараж" парализовало

Фото: Скорая помощь (wikimedia.org)

Артистка перенесла инсульт

Известную российскую актрису, жену Андрея Мягкова Анастасию Вознесенскую парализовало после перенесенного инсульта. Об этом сообщает The Moscow Post.

Анастасия Вознесенская перенесла инсульт и теперь парализована. Кроме того, у 75-летней звезды многих российских фильмов диагностирован сахарный диабет, который ухудшил ее нынешнее состояние здоровья.

Фото: Анастасия Вознесенская (ruspekh.ru)

Ранее друзья Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской сообщали о том, что актриса серьезно больна. Она перестала появляться на мероприятиях и не присутствовала на похоронах режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который умер 9 августа. Брусникин был другом семьи и учеником Андрея Мягкова.

Также сообщается, что Андрей Мягков перенес несколько месяцев назад операцию на сердце и состояние его здоровья сильно ухудшилось. У 80-летнего героя "Ирония судьбы или С легким паром" сильные головные боли.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская вместе почти уже 55 лет. Они поженились в 1963 году еще студентами.

Анастасия Вознесенская прославилась после роли в кинофильме "Майор Вихрь". Вместе с мужем она сыграла в знаменитом фильме Эльдара Рязанова "Гараж", где ей досталась роль директора рынка Кушаковой, а Мягкову – лаборанта Хвостова, который потерял голос.

Фото: Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж" (кадр из фильма)

Также Вознесенская сыграла в таких фильмах, как "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента", "Кувырок через голову", "Виновата ли я" и "Завещание Сталина".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что представитель певца Сергея Жукова сообщил о его состоянии здоровья.

Также мы писали о том, что в России срочно госпитализировали звезду "Убойной силы".

Видео: РБК-Украина