Відомий актор виплеснув Кіркорову напій прямо в обличчя (відео)

Фото: Філіп Кіркоров (kirkorov.ru)

Філіпа облили напоєм двічі

Російський актор театру і кіно замбийского походження, заслужений артист Росії Григорій Сіятвінда двічі виплеснув напій в обличчя Філіпу Кіркорову. Про це співак розповів сам, опублікувавши відео на своїй сторінці в Instagram.

Звичайно ж, інцидент був постановочним. Кіркоров з'явився в епізоді нової серії "Готелю Элеон", де зіграв самого себе.

Філіпа облили напоєм двічі, спочатку в його особі Сіятвінда виплеснув келих води, а потім – вино. Актор в епізоді заявив, що йому не подобаються пісні Кіркорова.

Публікація від Філіп Кіркоров@fkirkorov) 9 Серп 2018 в 11:30 PDT

"Що ви там сказали про мене, про мої вбрання і про мої пісні?" – підписав ролик співак.

Скріншот поста (instagram.com/fkirkorov)

Користувачі соцмережі були в захваті від опублікованого епізоду і заявили, що дуже добре, коли людина вміє сміятися над собою.

"Людина,у якого самоіронія і самокритика - це ті почуття, з якими він йде по життю, гідний поваги", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/fkirkorov)

Скріншот коментарів (instagram.com/fkirkorov)

Раніше Філіп Кіркоров підтримав українського співака Віталія Козловського, який виступав у Москві 9 травня і після цього розкритикований в Україні.

Також повідомлялося, що Ані Лорак станцювала на вечірці з Кіркоровим і Басковим (відео).

Ще ми писали, що Філіп Кіркоров неоднозначно відреагував на пост української співачки Світлани Лободи, яка часто дає концерти в Росії.

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