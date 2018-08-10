Известный актер выплеснул Киркорову напиток прямо в лицо (видео)

Фото: Филипп Киркоров (kirkorov.ru)

Филиппа окатили напитком дважды

Российский актер театра и кино замбийского происхождения, заслуженный артист России Григорий Сиятвинда дважды выплеснул напиток в лицо Филиппу Киркорову. Об этом певец рассказал сам, опубликовав видеоролик на своей страничке в Instagram.

Конечно же, инцидент был постановочным. Киркоров появился в эпизоде новой серии "Отеля Элеон", где сыграл самого себя.

Филиппа окатили напитком дважды, сначала в его лице Сиятвинда выплеснул бокал воды, а затем – вино. Актер в эпизоде заявил, что ему не нравятся песни Киркорова.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 9 Авг 2018 в 11:30 PDT

"Что вы там сказали про меня, про мои наряды и про мои песни?" – подписал ролик певец.

Скриншот поста (instagram.com/fkirkorov)

Пользователи соцсети были в восторге от опубликованного эпизода и заявили, что очень хорошо, когда человек умеет смеяться над собой.

"Человек,у которого самоирония и самокритика - это те чувства с которыми он идет по жизни, достоин уважения", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/fkirkorov)

Скриншот комментариев (instagram.com/fkirkorov)

Ранее Филипп Киркоров поддержал украинского певца Виталия Козловского, который выступал в Москве 9 мая и после этого раскритикован в Украине.

Также сообщалось, что Ани Лорак сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым (видео).

Еще мы писали, что Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на пост украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая часто дает концерты в России.

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