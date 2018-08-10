Известный актер выплеснул Киркорову напиток прямо в лицо (видео)

Филиппа окатили напитком дважды
Российский актер театра и кино замбийского происхождения, заслуженный артист России Григорий Сиятвинда дважды выплеснул напиток в лицо Филиппу Киркорову. Об этом певец рассказал сам, опубликовав видеоролик на своей страничке в Instagram.
Конечно же, инцидент был постановочным. Киркоров появился в эпизоде новой серии "Отеля Элеон", где сыграл самого себя.
Филиппа окатили напитком дважды, сначала в его лице Сиятвинда выплеснул бокал воды, а затем – вино. Актер в эпизоде заявил, что ему не нравятся песни Киркорова.
"Что вы там сказали про меня, про мои наряды и про мои песни?" – подписал ролик певец.
Скриншот поста (instagram.com/fkirkorov)
Пользователи соцсети были в восторге от опубликованного эпизода и заявили, что очень хорошо, когда человек умеет смеяться над собой.
"Человек,у которого самоирония и самокритика - это те чувства с которыми он идет по жизни, достоин уважения", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/fkirkorov)
Скриншот комментариев (instagram.com/fkirkorov)
Ранее Филипп Киркоров поддержал украинского певца Виталия Козловского, который выступал в Москве 9 мая и после этого раскритикован в Украине.
Также сообщалось, что Ани Лорак сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым (видео).
Еще мы писали, что Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на пост украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая часто дает концерты в России.
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