"Як Мерилін Монро": Віра Брежнєва знялася топлес для реклами (фото)

Співачка поділилася відвертим знімком
Відома українська співачка, дружина композитора Костянтина Меладзе і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, знялася топлес для реклами. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На знімку співачка позує без одягу з макіяжем в тілесних відтінках.
"Дуже подобається ця зйомка. Я для рекламної компанії stellary cosmetics", - зазначила співачка.
Шанувальники порівняли українку з Мерилін Монро, Софі Лорен і Сінді Кроуфорд.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Скріншот (instagram.com/ververa)
Знімок зірки прокоментували багато користувачів:
"Просто вогонь!".
"Красуня".
"Вірочка, ти супер".
"Ви така гарна!".
"Софі Лорен".
"Ви просто бомба".
"Ви чудова!".
"Краса. Більше нічого сказати".
"Божественна".
"На Сінді тут схожа".
"Тоналки-то скільки пішло".
"Як Мерилін Монро".
"Це зараз? Вам тут немов 25".
Скріншот поста (instagram.com/stellary_cosmetics)
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Вірі Брежнєвій 36 років. Зірка народилася в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області 3 лютого 1982 року. Співачка виховує двох дочок від різних шлюбів: 17-річну Соню і восьмирічну Сару Кіперман. У 2015 році Віра Брежнєва вийшла заміж за продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Їхні стосунки почалися ще в 2005 році.
Раніше Віра Брежнєва вразила мережу кадрами без макіяжу.
До речі, українська співачка вирішила знятися в кіно в Росії.
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