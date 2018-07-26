"Як Мерилін Монро": Віра Брежнєва знялася топлес для реклами (фото)

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка поділилася відвертим знімком

Відома українська співачка, дружина композитора Костянтина Меладзе і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, знялася топлес для реклами. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На знімку співачка позує без одягу з макіяжем в тілесних відтінках.

"Дуже подобається ця зйомка. Я для рекламної компанії stellary cosmetics", - зазначила співачка.

Шанувальники порівняли українку з Мерилін Монро, Софі Лорен і Сінді Кроуфорд.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Скріншот (instagram.com/ververa)

Знімок зірки прокоментували багато користувачів:

"Просто вогонь!".

"Красуня".

"Вірочка, ти супер".

"Ви така гарна!".

"Софі Лорен".

"Ви просто бомба".

"Ви чудова!".

"Краса. Більше нічого сказати".

"Божественна".

"На Сінді тут схожа".

"Тоналки-то скільки пішло".

"Як Мерилін Монро".

"Це зараз? Вам тут немов 25".

Скріншот поста (instagram.com/stellary_cosmetics)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Вірі Брежнєвій 36 років. Зірка народилася в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області 3 лютого 1982 року. Співачка виховує двох дочок від різних шлюбів: 17-річну Соню і восьмирічну Сару Кіперман. У 2015 році Віра Брежнєва вийшла заміж за продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Їхні стосунки почалися ще в 2005 році.

Раніше Віра Брежнєва вразила мережу кадрами без макіяжу.

До речі, українська співачка вирішила знятися в кіно в Росії.

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