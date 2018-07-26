"Как Мэрилин Монро": Вера Брежнева снялась топлес для рекламы (фото)

Певица поделилась откровенным снимком
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, снялась топлес для рекламы. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
На снимке исполнительница позирует без одежды с макияжем в телесных оттенках.
"Очень нравится эта съемка. Я для рекламной компании stellary cosmetics", - отметила певица.
Поклонники сравнили украинку с Мэрилин Монро, Софи Лорен и Синди Кроуфорд.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Скриншот (instagram.com/ververa)
Снимок звезды прокомментировали многие пользователи:
"Просто огонь!".
"Красавица".
"Верочка, ты супер".
"Вы такая красивая!".
"Софи Лорен".
"Вы просто бомба".
"Вы восхитительны!".
"Красота. Больше нечего сказать".
"Божественна".
"На Синди здесь похожа".
"Тоналки-то сколько ушло".
"Как Мэрилин Монро".
"Это сейчас? Вам тут словно 25".
Скриншот поста (instagram.com/stellary_cosmetics)
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вере Брежневой 36 лет. Звезда родилась в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области 3 февраля 1982 года. Певица воспитывает двух дочерей от разных браков: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару Киперман. В 2015 году Вера Брежнева вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Их отношения начались еще в 2005 году.
Ранее Вера Брежнева поразила сеть кадрами без макияжа.
Кстати, украинская певица решила сняться в кино в России.
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