"Как Мэрилин Монро": Вера Брежнева снялась топлес для рекламы (фото)

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица поделилась откровенным снимком

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, снялась топлес для рекламы. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке исполнительница позирует без одежды с макияжем в телесных оттенках.

"Очень нравится эта съемка. Я для рекламной компании stellary cosmetics", - отметила певица.

Поклонники сравнили украинку с Мэрилин Монро, Софи Лорен и Синди Кроуфорд.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Скриншот (instagram.com/ververa)

Снимок звезды прокомментировали многие пользователи:

"Просто огонь!".

"Красавица".

"Верочка, ты супер".

"Вы такая красивая!".

"Софи Лорен".

"Вы просто бомба".

"Вы восхитительны!".

"Красота. Больше нечего сказать".

"Божественна".

"На Синди здесь похожа".

"Тоналки-то сколько ушло".

"Как Мэрилин Монро".

"Это сейчас? Вам тут словно 25".

Скриншот поста (instagram.com/stellary_cosmetics)

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вере Брежневой 36 лет. Звезда родилась в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области 3 февраля 1982 года. Певица воспитывает двух дочерей от разных браков: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару Киперман. В 2015 году Вера Брежнева вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Их отношения начались еще в 2005 году.

Ранее Вера Брежнева поразила сеть кадрами без макияжа.

Кстати, украинская певица решила сняться в кино в России.

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