"Як сестри": дочка Віри Брежнєвої вразила спільним фото з мамою

Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

Співачка і 17-річна модель відвідали Монте-Карло

Дочка відомої української співачки, екс-учасниці гурту "ВІА Гра" Віри Брежнєвої модель Соня Кіперман здивувала розкішним образом на заході в Монте-Карло, Монако. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На знімку дочка знаменитості позує разом з мамою.

"I got it from my mama (У мене це від мами - ред.)", - написала Соня Кіперман.

Фото: Соня Кіперман з матір'ю (instagram.com/sonyavkiperman)

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyavkiperman)

Варто зазначити, що спільним фото зі старшою дочкою поділилася і сама виконавиця. На фото Брежнєва і Кіперман приміряли елегантні кольє з рубінами.

Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

Скріншот (instagram.com/ververa)

Знімок Кіперман прокоментували багато користувачів мережі:

"Як сестри".

"Красуні".

"Красуні-подружки".

"Сонечка як на маму схожа!".

"Мама як сестра".

"Соня яка доросла, як сестри".

"Ти так на маму схожа".

"Думала, сестри".

"Сестрички".

"Вік видає тільки погляд. Коли жінка старша, вона примружує очі, а коли молода - очі відкриті всьому світу".

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyavkiperman)

Нагадаємо, Вірі Брежнєвій 36 років. Співачка народилася в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області 3 лютого 1982 року. Зірка виховує двох дочок від різних шлюбів: 17-річну Соню і восьмирічну Сару Кіперман. У 2015 році Віра Брежнєва вийшла заміж за продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Їхні стосунки почалися ще в 2005 році.

