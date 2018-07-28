"Шикарная грудь": Вера Брежнева показала роскошную фигуру (фото)

Фото: (instagram.com/ververa)

Поклонники артистки уверены, что ее формы – заслуга пластического хирурга

Украинская артистка, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева недавно поучаствовала в фотосессии. На снимках, которые опубликованы на ее странице в Instagram, видна шикарная фигура исполнительницы. Многие поклонники обратили внимание на определенную часть тела Брежневой.

Фото: (instagram.com/ververa)

Поклонники сакцентировали внимание на бюсте Брежневой. В общем смысле мнение фанатов разделилось на две стороны: одни считают, что Брежнева пользовалась услугами пластических хирургов, а другие — что это природная красота артистки. Некоторые сравнили Брежневу с Натальей Орейро, Мадонной, Шерон Стоун и другими западными звездами.

"Ах хороша майка", "Красота", "На Наталью Орейро тут походит", "Похожа на Мадонну. Отличное фото", "Шикарная грудь", "Ничего себе, грудь выросла", "Здесь на Шерон Стоун похожа", " Подскажите, в какой клинике делали пластику груди? Вам понравился хирург? Долго шла операция?", " Природная красота", "Природа и порода", — пишут комментаторы в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

Напомним, что недавно Вера Брежнева снялась топлес для рекламы. Ранее она опубликовала на своей странице в Instagram видео с репетиции выступления своей команды, которым поразила своих поклонников.

Также мы сообщали, что Брежнева призвала помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Видео: (video.rbc.ua)