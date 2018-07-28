"Шикарні груди": Віра Брежнєва показала розкішну фігуру (фото)

Фото: (instagram.com/ververa)

Шанувальники артистки впевнені, що її форми – заслуга пластичного хірурга

Українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва нещодавно взяла участь у фотосесії. На знімках, які опубліковані на її сторінці в Instagram видно шикарну фігуру виконавиці. Багато шанувальників звернули увагу на певну частину тіла Брежнєвої.

Фото: (instagram.com/ververa)

Шанувальники сакцентировали увагу на бюсті Брежнєвої. У загальному сенсі думка фанатів розділилася на дві сторони: одні вважають, що Брежнєва користувалася послугами пластичних хірургів, а інші — що це природна краса артистки. Деякі порівняли Брежнєву з Наталією Орейро, Мадонною, Шерон Стоун та іншими західними зірками.

"Ах хороша майка", "Краса", "На Наталію Орейро тут походить", "Схожа на Мадонну. Відмінне фото", "Шикарні груди", "Нічого собі, груди виросли", "Тут на Шерон Стоун схожа", " Підкажіть, в якій клініці робили пластику грудей? Вам сподобався хірург? Довго йшла операція?", "Природна краса", "Природа і порода", — пишуть коментатори в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa

Нагадаємо, що нещодавно Віра Брежнєва знялася топлес для реклами. Раніше вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з репетиції виступу своєї команди, яким вразила своїх шанувальників.

Також ми повідомляли, що Брежнєва закликала допомогти людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

Відео: (video.rbc.ua)