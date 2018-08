"Как сестры": дочь Веры Брежневой поразила совместным фото с мамой

Фото: Вера Брежнева и Соня Киперман (instagram.com/ververa)

Певица и 17-летняя модель посетили Монте-Карло

Дочь известной украинской певицы, экс-участницы группы "ВИА Гра" Веры Брежневой модель Соня Киперман удивила роскошным образом на мероприятии в Монте-Карло, Монако. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке дочь знаменитости позирует вместе с мамой.

"I got it from my mama (У меня это от мамы – ред.)", - написала Соня Киперман.

Фото: Соня Киперман с матерью (instagram.com/sonyavkiperman)

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyavkiperman)

Стоит отметить, что совместным фото со старшей дочерью поделилась и сама исполнительница. На фото Брежнева и Киперман примерили элегантные колье с рубинами.

Фото: Вера Брежнева и Соня Киперман (instagram.com/ververa)

Скриншот (instagram.com/ververa)

Снимок Киперман прокомментировали многие пользователи сети:

"Как сестры".

"Красавицы".

"Красотки-подружки".

"Сонечка как на маму похожа!".

"Мама как сестра".

"Соня какая взрослая, как сестры".

"Ты так на маму похожа".

"Думала, сестры".

"Сестрички".

"Возраст выдает только взгляд. Когда женщина постарше, она прищуривает глаза, а когда молодая - глаза открыты всему миру".

Скриншот комментариев (instagram.com/sonyavkiperman)

Напомним, Вере Брежневой 36 лет. Певица родилась в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области 3 февраля 1982 года. Звезда воспитывает двух дочерей от разных браков: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару Киперман. В 2015 году Вера Брежнева вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Их отношения начались еще в 2005 году.

