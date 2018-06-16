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Каменських підкорила шанувальників спокусливими формами (фото)

STYLERЗірки        16.06.2018 - 12:46
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка схудла ще більше

Відома українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів новим спокусливим фото в спортивному одязі. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, виконавиця на ньому позує в спортивному одязі свого бренду. Видно, що акцент фотограф і Каменських робили на ногах і помітно схудлих руках. Сама дівчина неодноразово зізнавалася, що достатнього часто відвідує тренажерний зал.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Не обійшли стороною фото і шанувальники виконавиці.

"Настя. Яка ж ти красива. Як з обкладинки. Офігенна дівчина просто. Щаслива і мила. Удачі тобі", - сказав користувач Сергій Грін.

"Настя – приклад іншим дамам, як треба над собою працювати. І не просто фітнес-коктельчікі пити, а реально працювати в спортзалі", - підкреслив юзер Олександр Мариненко.

"Краса невимовна", - сказала користувач Ангеліна Гиреш.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилася з шанувальниками домашнім знімком, викликала в мережі Іnstagram захоплені відгуки новим знімком. При цьому цікаво, що фанати Каменських через вирази обличчя своєї улюблениці порівняли її з британською співачкою, дизайнером і моделлю Вікторією Бекхем.

Так, на фото Настя позує сидячи у своїй брендового одягу. До речі, для фотографування Каменських підібрали дуже природний макіяж в приглушених тонах.

Як повідомлялося раніше, Каменських зізналася, про якого чоловіка вона мріє. Так, дівчина зазначила, що хоче вийти за чоловіка, який, як мінімум, на п'ять років старший за неї.

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Теги: Настя Каменських, співачка, поклонники
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