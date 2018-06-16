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Каменских покорила поклонников соблазнительными формами (фото)

STYLERЗвёзды        16.06.2018 - 12:46
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похудела еще больше

Известная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов новым соблазнительным фото в спортивной одежде. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Так, исполнительница на нем позирует в спортивной одежде своего бренда. Видно, что акцент фотограф и Каменских делали на ногах и заметно похудевших руках. Сама девушка неоднократно признавалась, что достаточного часто посещает тренажерный зал.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не обошли стороной фото и поклонники исполнительницы.

"Настя. Какая же ты красивая. Как с обложки. Офигенная девушка просто. Счастливая и милая. Удачи тебе", - сказал пользователь Сергей Грин.

"Настя – пример другим дамам, как надо над собой работать. И не просто фитнес-коктельчики пить, а реально пахать в спортзале", - подчеркнул юзер Александр Мариненко.

"Красота неописуемая", - сказала пользователь Ангелина Гиреш.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась с поклонниками домашним снимком, вызвала в сети Іnstagram восторженные отзывы новым снимком. При этом интересно, что фанаты Каменских из-за выражения лица своей любимицы сравнили ее с британской певицей, дизайнером и моделью Викторией Бекхэм.

Так, на фото Настя позирует сидя в своей брендовой одежде. Кстати, для фотосъемки Каменских подобрали очень естественный макияж в приглушенных тонах.

Как сообщалось ранее, Каменских призналась, о каком мужчине она мечтает. Так, девушка отметила, что хочет выйти за мужчину, который, как минимум, на пять лет старше нее.

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Теги: Настя Каменских, певица, поклонники
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