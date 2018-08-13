Катя Бужинська відзначає день народження: подробиці святкування

Фото: Катя Бужинська (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Співачка отримала несподіваний подарунок від шанувальника

Народна артистка України Катя Бужинська відзначає день народження в понеділок, 13 серпня. Несподіваним і повним сюрпризів початком свята Катерина Бужинська поділилася в офіційному акаунті в Facebook. Серед несподіваних подарунків було і гумористичне відео, записане і змонтоване фан-клубом артистки.

Перші привітання співачка отримала на сцені - так як ще вночі давала концерт в Рівненській області. Шанувальники на стадіоні хором привітали співачку, а також популярний виконавець DZIDZIO зі сцени побажав всього найкращого Катерині Бужинській в її день.

Відео: Вітання від фанатів (YouTube/Ольга Балагур)

Одразу ж після концерту іменинниця вирушила в аеропорт і вже зранку була в Греції, там вона отримала привітання від близьких - чоловіка і дітей. А ось один з шанувальників відправив Катерині в подарунок справжнє дерево.

Вранці зателефонував кур'єр і повідомив, що її чекає габаритний сюрприз. Подиву артистки не було меж, так як побачити перед собою апельсинове дерево у власний зріст - вона була не готова.

Складність подарунка була не тільки в доставці дерева такого розміру, але і в тому, що в честь дня народження Катя Бужинська з родиною на кілька днів вирішила вирватися до моря в Греції. Очевидно, для шанувальника з України немає перешкод, щоб здивувати кохану співачку.

Фото: День народження Каті Бужинської (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Щаслива артистка у своє свято рано вранці навіть встигла зробити невеличку фотосесію - і з апельсиновим деревом у тому числі.

Для такого важливого дня Катерина вибрала сукню в трендовому жовтому кольорі, а свій образ доповнила сережками-пензликами і жовтою пов'язкою в тон літньому образу.

Фото: День народження Каті Бужинської (facebook.com/katyabuzhynskaya) За словами співачки, всього пару днів вона проведе біля моря в Греції, так як вже через кілька днів після дня народження її чекає переліт в Україну на концерти.

"Це ранок мені запам'ятається надовго! Отримувати такі несподівані сюрпризи - завжди приємно! А ось діти мене теж порадували - старша дочка Олена співала приспів однієї з моїх пісень, а Діма і Катя танцювали. Такі подарунки - найцінніші", - зізналася артистка.

А ось про подарунок від чоловіка Бужинська не стала розповідати, уточнивши, що це те, про що вона давно мріяла.

Нагадаємо, апельсинове дерево - це не перший незабутній сюрприз від шанувальників, який артистка отримала на день народження.

Одного разу скульптор з Луцька Василь Рижук подарував співачці Катерині Бужинській сертифікат на трильйон чорнобривців, які сам же і виростив.

До речі, раніше ми писали про те, що відома українська співачка постала в образі французької кінодіви Катрін Деньов.

А також про те, що, Катя Бужинська зіткнулася з фанаткою-сталкером.

Відео: РБК-Україна