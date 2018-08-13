Катя Бужинская отмечает день рождения: подробности празднования

Фото: Катя Бужинская (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Певица получила неожиданный подарок от поклонника

Народная артистка Украины Катя Бужинская отмечает день рождения в понедельник, 13 августа. Неожиданным и полным сюрпризов началом праздника Екатерина Бужинская поделилась в официальном аккаунте в Facebook. Среди неожиданных подарков было и юмористическое видео, записанное и смонтированное фан-клубом артистки.

Первые поздравления певица получила на сцене - так как еще ночью давала концерт в Ровенской области. Поклонники на стадионе хором поздравили певицу, а также популярный исполнитель DZIDZIO со сцены пожелал всего самого наилучшего Катерине Бужинской в ее день.

Видео: Поздравления от фанатов (YouTube/Ольга Балагур)

Сразу же после концерта именинница отправилась в аэропорт и уже утром была в Греции, там она получила поздравления от самых близких - мужа и детей. А вот один из поклонников отправил Екатерине в подарок настоящее дерево.

Утром позвонил курьер и сообщил, что ее ожидает габаритный сюрприз. Удивлению артистки не было предела, так как увидеть перед собой апельсиновое дерево в собственный рост - она была не готова.

Сложность подарка была не только в доставке дерева такого размера, но и в том, что в честь дня рождения Катя Бужинская с семьей на несколько дней решила вырваться к морю в Грецию. Очевидно, для поклонника из Украины нет преград, чтобы удивить любимую певицу.

Фото: День рождения Кати Бужинской (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Счастливая артистка в свой праздник ранним утром даже успела сделать небольшую фотосессию - и с апельсиновым деревом в том числе.

Для такого важного дня Катерина выбрала платье в трендовом желтом цвете, а свой образ дополнила сережками-кисточками и желтой повязкой в тон летнему наряду.

Фото: День рождения Кати Бужинской (facebook.com/katyabuzhynskaya)

По словам певицы, всего пару дней она проведет у моря в Греции, так как уже через несколько дней после дня рождения ее ожидает перелет в Украину на концерты.

"Это утро мне запомнится надолго! Получать такие неожиданные сюрпризы - всегда приятно! А вот дети меня тоже порадовали - старшая дочь Алена пела припев одной из моих песен, а Димочка и Катя танцевали. Такие подарки - самые ценные", - призналась артистка.

А вот о подарке от супруга Бужинская не стала рассказывать, уточнив, что это то, о чем она давно мечтала.

Напомним, апельсиновое дерево - это не первый запоминающийся сюрприз от поклонников, который артистка получила в день рождения.

Однажды скульптор из Луцка Василий Рыжук подарил певице Екатерине Бужинской сертификат на триллион чернобривцев, которые сам же и вырастил.

Кстати, ранее мы писали о том, что известная украинская певица предстала в образе французской кинодивы Катрин Денев.

А также о том, что, Катя Бужинская столкнулась с фанаткой-сталкером.

Видео: РБК-Украина